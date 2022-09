Bochum: Maskenpflicht bei Basketball-Heimspielen gelockert

Bochum. Sowohl die Viactiv Astro Ladies Bochum als auch die VfL Sparkassen Stars spielen am Wochenende zu Hause. Es gibt dabei eine Regeländerung.

Ein Wochenende, zwei Basketball-Zweitliga-Heimspiele in der Bochumer Rundsporthalle: Am Sonntag (17 Uhr) starten die VfL Sparkassen Stars gegen die ART Giants Düsseldorf in ihre zweite Pro-A-Saison. Die Viactiv Astro Ladies, die bereits vor einer Woche mit einem klaren Sieg gegen Braunschweig vor eigenem Publikum in die Saison starteten, bestreiten auch ihr zweites Spiel zu Hause, empfangen am Samstag (14 Uhr) den Aufsteiger TuS Lichterfelde aus Berlin.

Den Basketball-Fans wird also einiges geboten – es gibt aber auch etwas zu beachten: Die Corona-Regeln sind zwar lange nicht so streng wie in der vergangenen Saison, als verschiedene Zuschauerlimits, die 2G-Regelung und Maskenpflicht galten. Ausgestanden ist die Pandemie aber bekanntermaßen nicht. Beim Saisonauftakt der Astro Ladies galten zwar keine Zugangsbeschränkungen, aber immerhin noch Maskenpflicht in der Halle.

Am Mittwoch hat der Krisenstab der Stadt Bochum turnusmäßig getagt, dabei wurde auch das Thema Maskenpflicht bei Sportveranstaltungen in den Bochumer Sporthallen besprochen. Grundsätzlich wird das Tragen einer Maske empfohlen. Wenn Fans in den Hallen auf ihren Plätzen sitzen, können sie die Maske abnehmen. Bewegen sie sich in der Halle, sollen sie eine Maske tragen.

Bochum: Maske tragen wird empfohlen

Der Hauptstadtverein TuS Lichterfelde, der Samstag nach Bochum kommt, ist zwar neu in der Liga, aber bekannt für seine Jugendabteilung, aus der unter anderem WNBA-Star Satou Sabally stammt. Neben einigen jungen Spielerinnen mit Erfahrungen in Jugend-Nationalteams setzt TuSLi auch auf Erfahrung, z.B. in Person von 3x3-Nationalspielerin Katharina Müller, die vor einigen Jahren auch für den Herner TC spielte.

Lichterfelde sei kein normaler Aufsteiger, heißt es bei den Bochumerinnen, aber der 92:55-Auftaktsieg gibt Selbstvertrauen. Dabei klappte offensiv fast alles (je 50 Prozent Wurfquote für zwei und drei), in dieser Woche lag der Fokus nun auf der Defensive, wie Trainerin Teresa Schielke sagt: „Wir wollen uns in der Spielvorbereitung auf die Abstimmung und Rotation in unserer Defense fokussieren. In den kommenden Spielen unseren Druck 40 Minuten aufrechtzuhalten wird ein Knackpunkt sein.“ Es wird aber auch darum gehen, Kräfte einzuteilen: Bereits Montag geht es für die Bochumerinnen dann schon weiter mit dem Auswärtsspiel bei BBZ Opladen.

Sparkassen Stars binden Talente an sich

Sonntagabend wird es dann sicher noch einmal lauter, voller, stimmungsvoller am Stadionring, wenn die Sparkassen Stars mit Headcoach Felix Banobre erstmals seit knapp einem halben Jahr wieder in der Rundsporthalle um Punkte spielen. Mit dem NRW-Duell gegen Düsseldorf gibt es einen attraktiven Start. Die Stars haben bisher 50 Dauerkarten und 500 Tickets im Vorverkauf abgesetzt.

Den runderneuerte Kader ist nach der Vorbereitung heiß darauf, sich endlich dem Publikum im Ligabetrieb zu präsentieren. Vor dem Start haben die Stars ihren Kader vervollständigt und dabei auch ein neues Konzept für die Talentausbildung vorgestellt: Cem Emen und Fabian Liedtke gehören nun als „Young Guns“ zum Kader, sie kommen aus dem Jugendprogramm der Telekom Baskets Bonn und der Dragons Rhöndorf. Die beiden 17-Jährigen werden mit dem Pro-A-Kader trainieren, spielen in der Nachwuchs-Bundesliga.

Niklas Geske, weißes Trikot, und die VfL Sparkassen Stars starten am Sonntag gegen Düsseldorf in die neue Saison. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Zusätzlich hat der Verein drei „Elite Prospects“ benannt. Gemeinsam mit dem Olympiastützpunkt in Wattenscheid haben die Sparkassen Stars ein Konzept für die Förderung, Unterbringung und Betreuung von jungen Nachwuchsspielern aus dem ferneren Umland auf die Beine gestellt. Benedict Baumgarth (16), Fynn Lastring (15) und Luka Petronic (17) wohnen wie Emen und Liedtke am Olympiastützpunkt und sollen ebenfalls mit dem Team von Felix Banobre trainieren und so die Chance bekommen, sich auf höchstem Niveau zu entwickeln. (phil/ebbi)

