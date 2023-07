Bochum: Kreispokal doch mit Wattenscheid 09 - neuer Modus bei den Frauen

Bochum. Die erste Runde im Moritz-Fiege-Fußballcup der Männer und Frauen wird ausgelost. Alle Infos zu Freilosen, Terminen und zum neuen Modus.

Etwa zwei Monate, nachdem der SV Bommern sich mit einem rauschenden Fußballfest auf der eigenen Anlage den Bochumer Fußball-Kreispokal sicherte, geht der Wettbewerb in die neue Ausgabe. Am Donnerstag, 20. Juli, werden im Haus Kemnade die ersten Runden im Moritz-Fiege-Fußballcup 2023/24 ausgelost.

Im Topf ist bei den Männern ein neuer, alter Topfavorit: Die SG Wattenscheid 09 ist nach dem Abstieg in die Fußball-Oberliga wieder dabei. Auf einem vorläufigen Auslosungsbogen fehlte der ehemalige Bundesligist zwar - das war aber wohl ein Missverständnis, da die SG Wattenscheid 09 (aufgrund der Düren-Hängepartie) zunächst für die Regionalliga gemeldet hatte und damit nicht im Kreispokal gespielt hätte. Die SGW hat ihr Team aber nachgemeldet.

Als Regionalligist der vergangenen Saison war Wattenscheid automatisch für den Westfalenpokal 2023/24 gesetzt. Nun muss die Mannschaft von Trainer Christian Britscho sich wieder selbst qualifizieren. Dazu muss Wattenscheid aber nicht unbedingt den Kreispokal gewinnen – die SGW kann sich auch mit einem Platz unter den ersten sechs der Oberliga am Westfalenpokal teilnehmen darf, das ist das erklärte Minimal-Ziel.

Bochum: Alle Mannschaften ab Kreisliga A haben in der ersten Runde ein Freilos

Vor zwei Jahren scheiterte die SGW im Viertelfinale an Bezirksligist CSV Linden, nach klaren Siegen über Germania Bochum-West, Hasretspor und Eintracht Grumme.

In Runde eins des Männer-Wettbewerbs sind alle Teams ab der Kreisliga A aufwärts zunächst außen vor. Dreizehn Spiele zwischen C- und B-Ligisten werden ausgelost, elf Klubs erhalten dazu ein Freilos. 24 B- und C-Ligisten treffen dann in Runde zwei auf 40 Mannschaften von der A-Liga bis zur Oberliga. Die 64 Teams spielen dann in fünf weiteren Runden die Finalisten aus. Die überkreislichen Teams spielen zunächst alle gegen einen A-Ligisten. Die erste Runde muss bis 17. August, die zweite bis 28. September ausgetragen werden.

Mehr Spiele im Wettbewerb der Frauen

Eine Neuerung gibt es im Wettbewerb der Frauen, in dem nur 13 Mannschaften mitspielen: Sieben Kreisligisten und sechs aus höheren Ligen. Zwei Kreisligisten müssen zunächst ein Qualifikationsspiel bestreiten, damit zwölf Mannschaften feststehen. Diese spielen dann in vier Dreiergruppen um den Einzug ins Viertelfinale. Diese Gruppenphase soll bis zum Winter abgeschlossen sein. Jörg Kaminski vom Fußballkreis erklärt die Neuerung: „So gehen wir dem Szenario aus dem Weg, dass eine Mannschaft einfach mit einem Freilos und einem Halbfinalspiel ins Finale kommt.“ Titelverteidiger ist Union Bergen. Auch hier neu im Wettbewerb: Die SG Wattenscheid 09 mit dem neu gemeldeten Frauen-Team.

Der Finaltag des Moritz-Fiege-Cups ist für den 9. Mai 2024 terminiert (Christi Himmelfahrt), dann finden wie üblich die Spiele um Platz drei und die Endspiele der Männer und Frauen auf einer Anlage statt.

