Bochum: Kreisliga-Staffeln sind fix – viele Wittener Derbys

Bochum. Die Einteilungen der Kreisliga-Staffeln sind da: Der Wunsch der Wittener geht in Erfüllung, eine neue Spielgemeinschaft stellt zwei B-Liga-Teams.

Die Einteilungen der Kreisliga-Staffeln in Bochum für die Spielzeit 2023/24 stehen fest. Freuen können sich die Wittener Klubs: SV Bommern II, TuS Stockum II, VfB Annen, DJK TuS Ruhrtal, SV Herbede II und TuRa Rüdinghausen werden alle in der Kreisliga A2 aufeinandertreffen – damit wird es 30 Wittener Stadtduelle. Wie bewährt spielen in der A2 vor allem Teams aus Witten, Hattingen und Langendreer, in der A1 die Klubs aus Bochum Mitte, Nord und Wattenscheid, darunter die drei Aufsteiger SF Westenfeld, VfB Günnigfeld II und SC Croatia.

Mit RW Stiepel und Absteiger TuS Hattingen werden zwei der Top-Aufstiegskandidaten wie erwartet nicht aufeinandertreffen. TuS Hattingen bleibt dafür mit den anderen beiden Bezirksliga-Absteigern TuS Stockum und dem VfB Annen in einer Liga.

Auch die Einteilung der B-Ligen ist raus: Schade für Stiepels Dritte ist die Umgruppierung in die Staffel B3, damit fällt das beliebte Duell mit BW Weitmar aus. Neu ist die Spielgemeinschaft von RW Langendreer und Türkischer SV Witten, die mit zwei Teams in den B-Liga-Staffeln 1 und 3 an den Start gehen. Die Kreisliga-Spielpläne will der Kreis in den nächsten Tagen veröffentlichen.

Die Staffeleinteilungen im Überblick:

Kreisliga A1

BV Hiltrop, SV Höntrop, SW Eppendorf, DJK Adler Riemke, SV Türkiyemspor, TuS Hattingen II, SF Westenfeld, SV Phönix Bochum, TuS Harpen II, RW Leithe, SpVgg. Gerthe, SC Croatia Bochum, RW Stiepel, SV Eintracht Grumme, BW Grümerbaum, VfB Günnigfeld II

Kreisliga A2

TuS Stockum, SV Langendreer 04, TuS Kaltehardt, SuS Wilhelmshöhe, VfB Annen, DJK Teutonia Ehrenfeld, DJK TuS Ruhrtal Witten, Hedefspor Hattingen, RW Stiepel II, SV Herbede II, TuS Hattingen, SV Bommern 05 II, Concordia Wiemelhausen II, TuRa Rüdinghausen, SC Weitmar 45 II, Amacspor Dahlhausen

Kreisliga B1

SC Union Bergen, SG Türkischer SV Witten/RW Langendreer II, SC Werne 02, Concordia Wiemelhausen III, DJK Adler Riemke II, CFK Bochum II, DJK Arminia Bochum, BV Langendreer 07, LFC Laer, BV Hiltrop II, FC Altenbochum II, SV Vöde, BW Grümerbaum II, Polizei SV Bochum, BW Weitmar 09, TuS Harpen III

Kreisliga B2

TuS Querenburg, SW Wattenscheid 08 II, SG Linden-Dahlhausen, DJK Wattenscheid II, FSV Sevinghausen, DJK AfB Bochum, FC Altenbochum III, SV Waldesrand Linden, SV Höntrop II, SV Türkiyemspor BO II, SW Eppendorf II, SV Phönix Bochum II, BW Weitmar 09 II, FC Neuruhrort II, FC Azadi Bochum, DJK Arminia Bochum II

Kreisliga B3

VfB Langendreerholz, FSV Witten, SG Türkischer SV Witten/RW Langendreer, FC Sandzak Hattingen, DJK TuS Ruhrtal Witten II, RW Stiepel III, TuS Heven, SuS Wilhelmshöhe II, SV Langendreer 04 II, TuS Querenburg II, VfL Winz Baak, DJK Märkisch Hattingen, TuS Stockum II, SF Schnee, SV Herbede III, RSV Hattingen

Kreisliga C1

DJK AfB Bochum II, Vorwärts Kornharpen, Croatia Bochum, SK Bochum, Union Bergen II, SV Altenbochum 01 (9er), DJK Viktoria, Grümerbaum III, SV Vöde II, TuS Harpen IV, Adler Riemke III, SpVgg. Gerthe II, Eintracht Grumme II, BV Westfalia, ESV Langendreer-West II

Kreisliga C2

AFC Bochum, ESV LA-West, LFC Laer II, SW Eppendorf IV, CFK Bochum III, TuS Kaltehardt II, VfL Langendreerholz II, WSV Bochum II, SC Werne 02 II, SK Bochum II (9er), SF Westenfeld II, Langendreer 07 II, SV Langendreerr 04 III, RW Stiepel IV, DJK Vitoria III

Kreisliga C3

Hammerthaler SV, SF Schnee II (9er), SG Hill Hattingen, SG Welper II, SG Türkspor Witten/Langendreer III, TuS Blankenstein, DJK Märkisch Hattingen II, Hedefspor Hattingen II, Portugal Witten, SV Bommern 05 III, VfB Annen II, FC Sandzak Hattingen II, FSV Witten II, TuRa Rüdinghausen II, TuS Hattingen III, TuS Stockum III

Kreisliga C4

FC Hasretspor, SW Wattenscheid 08 III, RW Leithe II, SF Westenfeld III, SG Wattenscheid II, SW Eppendorf III, FSV Sevinghausen II, FC Höntrop 80, FC Bochum, DJK Wattenscheid III, SV Germ. Bochum-West, DJK Viktoria Bochum II, Teut. Ehrenfeld III, TuS Querenburg III

Kreisliga C5

Conc. Wiemelhausen IV, FC Hasretspor II, SV Steinkuhl, WSV Bochum,. BW Weitmar III, Raspo Weitmar, Hedefspor Hattingen III, Teutonia Ehrenfeld II, TuS Blanenstein II, Waldesrand Linden II, SG Li-Da II, SC Weitmar 45 III, CSV SF Linden III, Amac Spor Dahlhausen II

