Alban Meuffels soll auch in der Bundesliga für den TC Rechen aufschlagen.

Tennis Bochum hat einen neuen Bundesligisten: So plant der Verein

Bochum Das gab es jahrzehntelang nicht: Der Bochumer Tennisclub TC Rechen schlägt in der Herren-30-Bundesliga auf, mit einigen internationalen Spielern.

„Die leise Hoffnung hatten wir schon im Sommer“, sagt Markus Kaufmann. „Und jetzt ist es so eingetreten, wie wir gedacht hatten. Wir sind überglücklich.“ Der Mannschaftsführer des TC Rechen hat allen Grund dazu: Die Herren-30-Mannschaft des Bochumer Tennis-Vereins spielt als Nachrücker im kommenden Sommer in der Bundesliga Nord.

Ihre zweite Regionalliga-Saison in Folge hatte der TC Rechen auf dem zweiten Platz beendet, musste sich nur dem TC Bredeney geschlagen geben. Der sportliche Aufstieg war damit erstmal vom Tisch. Da aber Anfang Dezember der TV Espelkamp-Mittwald seine Mannschaft zurückgezogen hatte, war der Weg für die Rechener frei. „Es ist das erste Mal Bundesliga für den Gesamtverein in den letzten 40, 50 Jahren“, erklärt Kaufmann.

Internationale Spieler und „Bochumer Jungs“ sollen auch in der Bundesliga für Rechen aufschlagen

Die Rechener freuen sich auf die neue Herausforderung. Der Kader wird in großen Teilen der gleiche sein wie im vergangenen Sommer. Denn schon dort hatte der Verein langfristig geplant. „Wir hatten uns so aufgestellt, dass wir uns mit diesen Spielern in der Bundesliga halten und auch bestehen könnten“, meint Kaufmann.

Die internationalen Spieler wie Jürgen Zopp, Stephan Fransen, Alban Meuffels oder Jeroen Camfermann werden auch in der kommenden Saison das Grundgerüst der Rechener Aufstellung bilden. Neuzugänge aus der näheren Umgebung sind geplant. Allerdings nur, um die Qualität in der Breite zu verstärken. „Aber auch unsere Bochumer Jungs werden dabei sein“, sagt Kaufmann. Denn auch Marc-Julien Gehlhaus, Malte Osthoff, Thomas Przybylek, oder Malte Wallstein sollen ihren Teil zum Bundesliga-Verbleib beitragen können.

Mannschaftsführer wirbt für die Spiele: „Großartiges Tennis“ in Bochum

Denn höhere Ziele steckt sich der TC Rechen erstmal nicht. „Wir haben die Chance, die Klasse zu halten“, meint Kaufmann. Sollte das nicht gelingen, „ist immer noch alles in Ordnung. Es bleibt ein spannendes Projekt“. Nicht nur für den Verein selbst, sondern auch für die Stadt Bochum. „Die Leute können an den drei Heimspieltagen wirklich großartiges Tennis sehen“, sagt der Mannschaftführer.

Besonders die Duelle gegen den TC Union Münster und den TC Bredeney dürften dafür prädestiniert sein. „Sie sind für mich die Favoriten auf den Deutschen Meistertitel“, meint Kaufmann. Ohnehin ist die Bundesliga Nord eine NRW-Liga, weit muss der TC Rechen nicht reisen. Bis auf die Fahrt zum Uhlenhorster HC Hamburg, dem Auftaktgegner der Rechener im Mai, geht es in kein anderes Bundesland. Die Fahrten nach St. Hubbert und zum ETB Essen sind schon aus den vergangenen Jahren bekannt.

