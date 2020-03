Die Fitness-Studios sind landesweit derzeit leer. Viele Anbieter bieten Programme übers Internet an. Auch in Bochum.

Coronakrise Bochum: Fitness-Studios bieten zahlreiche Heimtrainings an

Bochum. Einige Bochumer Fitnessstudios bieten Video-Trainingskurse für daheim. Andere stellen gesunde Rezepte zur Verfügung. Eine beispielhafte Übersicht.

Sport- und Fitnessliebhaber sind trotz der geschlossenen Fitnessstudios nicht dazu verdammt, untätig auf dem Sofa zu sitzen. Das Studio Be Fit Bochum unterstützt alle Sportler nun mit einem eigenen Youtube-Kanal. Auch auf der Facebook- und Instagram-Seite versorgt das Team von Be Fit die Follower mit Sportinhalten.

Rezepte und Online-Kurse helfen beim Training Das erste Trainingsvideo ist bereits online zu sehen. In einem dreiminütigen Clip wird erklärt, wie die Brustmuskulatur zuhause gestärkt werden kann. Aber was ist Sport ohne die richtige Ernährung? Aus diesem Grund veröffentlichte das Team von Be Fit bereits einige gesunde Rezepte zum Nachkochen – darunter beispielsweise „Hühnchen Tikka Masala“, „Flammlachs auf Rucolasalat“ oder „Bananen-Pancakes“.

Medi Gym: Hier gibt es die neuen Online-Kurse von Les Mills kostenlos

Das Medi Gym Fitnes & Healtclub am Kohlleppelsweg stellt den Mitgliedern für die gesamte Dauer der Epidemie die neuen Online-Kurse von Les Mills kostenlos zur Verfügung. Dort stehen 95 Kurse zur Auswahl – ganz einfach auf dem Handy oder Fernseher. Das Studio hält aber noch weitere Überraschungen parat.

Studio überrascht Mitglieder mit Sonderaktionen

Nach dem Ende der Epidemie dürfen alle Mitglieder zwei Monate ganztägig die Therme kostenlos nutzen. Der Anbieter denke aber nicht nur an seine eigenen Mitglieder. So kann jedes Mitglied jeweils dreimal einen Gratismonat verschenken.

Fitness Palace Bochum will einen Online-Kurs auf die Beine stellen

Das Fitness Palace Bochum an der Herner Straße befindet sich derzeit ebenfalls dabei, einen Online-Kurs auf die Beine zu stellen, so dass in Kürze damit gestartet werden kann. Das Sport- und Bowlingcenter Tschäschke verfährt ähnlich. Auf Nachfrage erhalten alle Mitglieder einen kostenlosen Zugang zu dem Portal Cyberfitness, auf dem über 400 Workouts gezeigt werden.

WTC Camp Wattenscheid verzichtet aus Qualitätsgründen auf Online-Kurse

Doch nicht alle Fitnessstudios schließen sich dem Trend an. Dazu gehört beispielsweise das WTC Camp Sports in Wattenscheid. Die Einrichtung, die neben einem Fitnessbereich auch eine Tennishalle, Hallenfußball, eine Badmintonhalle und weitere Aktivitäten anbietet, verzichtet aus Qualitätsgründen auf ein Online-Kurs für zuhause. Man habe zwar über ein solches Angebot nachgedacht, werde dies aber zunächst nicht anbieten. Der Grund: Durch die zuhause fehlende Trainingsausrüstung sowie nicht vorhandene Trainingsaufsicht könne die Qualität nicht gewährleistet werden. Einige Übungen lassen sich jedoch auch ohne professionelle Anleitung durchführen.

Trotz der Schließung vieler Studios bieten sich also ausrechend Möglichkeiten, fit zu bleiben und bei den Wiedereröffnungen voll durchzustarten.