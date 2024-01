Der TuS Harpen II (hier im schwarz beim Qualifikationsturnier) spielt am Samstag in

Bochum Wird Bochums bester Hallenfußball in Harpen gespielt? Um vier Titel geht‘s in der Rundsporthalle, der TuS ist immer dabei. So stehen die Chancen.

Wer es mit dem TuS Harpen hält, der dürfte momentan sehr zufrieden sein. Denn immerhin nehmen auch im noch jungen Jahr 2024 die historischen Bestleistungen nicht ab. Nach dem bisher sensationellen Abschneiden der Ersten in der Bezirksliga (erster Platz/Herbstmeister), haben die Kicker vom Steffenhorst auch in der Halle nahtlos an das gute Auftreten angeknüpft.

Das Besondere jedoch: Nicht nur die Erste, auch die Zweitvertretung, die A-Jugend und die Frauenmannschaft haben sich für die Endrunden in der Rundsporthalle qualifiziert. Somit hat sich in jeder Klasse ein Team der Harpener durchgesetzt, sogar im Turnier der Drittvertretungen (ohne Qualifikation). Insgesamt eine zumindest in diesem Jahr einzigartige Leistung - theoretisch könnten also am Wochenende alle vier Titel nach Harpen gehen.

TuS Harpen: „Es ist schon sensationell“

Der Turnierplan des Sparkassen Masters Freitag, 17 bis 20.15 Uhr: Erstmannschaften Gruppe A (Hordel, Altenbochum, Kaltehardt, DJK Wattenscheid) und Gruppe B (Wiemelhausen, Türkiyemspor, Harpen, Ehrenfeld) Freitag, 20.15 bis 23.30 Uhr: Erstmannschaften Gruppe C (Grumme, Langendreer 04, CSV Linden, Günnigfeld) und Gruppe D (Phönix, Wilhelmshöhe, SC Weitmar, Neuruhrort) Samstag, 11 Uhr: Vorrunde der A-Jugend Samstag, 13.15 Uhr: Halbfinal- und Finalspiele um die Stadtmeistertitel der A-Junioren, Frauen, Männer-Erstmannschaften und Männer-Reserven Samstag, 18.30 Uhr: Siegerehrung

„Es ist schon sensationell, dass wir alle vier Mannschaften in die Endrunden durchbringen konnten. Das ist sicherlich auch der kontinuierlich guten Entwicklung des Gesamtvereins zu verdanken. Wir sollten aber auch demütig bleiben, es also einfach genießen und mitnehmen“, so der Sportvorstand der Harpener, Christoph Döhmen.

Harpener Frauen sorgen für eine Überraschung

Für eine der wohl größten Überraschungen sorgte das Frauenteam der Harpener: Die Vorzeichen waren nicht gerade die Besten, in der Bezirksliga geht es gegen den Abstieg und der ehemalige Trainer des Teams hatte kurz vor den Hallenmeisterschaften hingeworfen. Kurzerhand wurde also Björn Lübbehusen (der Trainer der Ersten) als Interimscoach für die Halle „verpflichtet“. Und der Coach fand offenbar die richtigen Worte. Der Bezirksligist musste sich lediglich gegen den VfL Bochum geschlagen geben, alle anderen Spiele konnten die Frauen klar für sich entscheiden.

Überraschungsteam: Die Fußballerinnen des TuS Harpen mit Interimstrainer Björn Lübbehusen. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Der TuS Harpen wurde souveräner Sieger in der Vorrunde Nord. Foto: Vladimir Wegener / Funke Foto Services

„Es war schon sehr cool mit den Frauen und hat viel Spaß gemacht. Sie haben ein starkes Umschaltspiel gezeigt“, so Lübbehusen. Sein Engagement für die Frauen sei jedoch klar auf die Halle begrenzt, „es laufen schon Gespräche mit neuen Trainern für das Team“, so Lübbehusen.

Im Norden konnte es mit Harpen niemand aufnehmen

Sein eigentliches Team, nämlich die Erstvertretung der Herren, meisterte die Qualifikation zu den Endrunden extrem souverän. Der Bezirksligist sammelte 15 von 15 Punkten, erzielte insgesamt 41 Treffer bei lediglich drei Gegentreffern und sicherte sich somit glasklar den Gesamtsieg im Norden. In Gruppe B wartet nun aber Titelverteidiger Wiemelhausen, nur der Gruppensieger kommt weiter.

Ein Wermutstropfen: Lewin Kahlfus knickte in der Vorrunde um und verletzte sich leicht, sein Einsatz am kommenden Wochenende steht somit noch auf der Kippe.

Hallenstadtmeisterschaft Bochum: Alles zu den Vorrundenturnieren

