Blau-Weiß Bochum richtet großen Schwimm-Wettkampf aus

Bochum. Blau-Weiß Bochum geht in Coronazeiten voran: Der Schwimmverein richtet Mitte September einen großen Wettkampf im Wiesentalbad aus.

Der SV Blau-Weiß Bochum veranstaltet am 12. und 13. September 2020 mit der erstmals ausgetragenen Bochum Challenge einen der ersten größeren Schwimmwettkämpfe in Deutschland nach dem Corona-Lockdown.

„Wir freuen uns, dass wir nach Monaten ohne Wettkämpfe endlich wieder starten können. Unser Wiesentalbad bietet ideale Voraussetzungen für einen sicheren Wettkampf auf hohem sportlichen Niveau“, sagt Jens Wichtermann, Vorstand Schwimmen bei Blau-Weiß Bochum.

Auf dem Programm stehen die Strecken von 50 bis 200 Meter

Auf dem Programm stehen alle 50m-, 100m- und 200m-Strecken. Der Wettkampf ist in vier Abschnitte unterteilt. Vormittags starten an beiden Tagen die jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2012 - 2008, nachmittags die älteren Schwimmer/innen ab Jahrgang 2007. Wie bei seinen traditionellen Wettkämpfen Bochum-Cup und Wiesentalpokal, die in diesem Jahr wegen des Coronavirus abgesagt werden mussten, bietet Blau-Weiß auch bei der Bochum Challenge elektronische Zeitmessung und ein Livetiming.

Stadt genehmigt ein umfassendes Sicherheitskonzept

Um den Wettkampf durchführen zu können, hat der Verein ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt, das mit dem Gesundheitsamt der Stadt Bochum abgestimmt ist. Dieses Konzept besagt unter anderem, dass sich maximal 400 Personen gleichzeitig im Wiesentalbad aufhalten dürfen. Durch die Trennung der Wettkampfabschnitte nach Jahrgängen können pro Abschnitt etwa 300 Schwimmer/innen an den Start gehen.

Alle Informationen zu dem Wettkampf und dem Sicherheitskonzept finden sich auf der Veranstaltungsseite https://swimevents.de/bochum-challenge/