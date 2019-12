Blau-Weiß Bochum: Keine Pause in den Weihnachtsferien

Fünf Mal bittet Coach Frank Lerner in der Weihnachtswoche zum Training, und danach, sagt er, „geht es dann wieder richtig los“: Beim Frauenwasserball-Bundesligisten Blau-Weiß Bochum gibt es keine Ferien. „Wir lassen es jetzt nicht schleifen“, sagt Lerner nach guten Leistungen bisher, nach einem Sieg und zwei Niederlagen, darunter gegen Meisterfavorit Spandau Berlin, in der Bundesliga. Weiter geht es in der Liga erst am 1. Februar gegen Bayer Uerdingen.

Die jüngste 10:12-Niederlage in Heidelberg war dabei wie berichtet in den Hintergrund gerückt. Die junge Kim Büchter wurde in Heidelberg operiert und mehrmals genäht im Gesicht/Augenbereich, kommende Woche aber soll sie schon wieder mittrainieren können. Zudem trug Alexandra Greine eine Bisswunde davon. Über einen Rechtsanwalt wurde Strafanzeige gestellt. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass das so nicht geht“, erklärt Lerner.

Dunios Academy ist neuer Sponsor der Wasserball-Abteilung

Erfreuliche Nachrichten gab es zuletzt aber auch: Mit der Dunios Academy konnte der Schwimmverein für die Fachsparte Wasserball ein Bochumer Weiterbildungsinstitut für den Leistungssport begeistern. Dunios und der Verein haben einen mehrjährigen Sponsoring-Vertrag geschlossen, der unter anderem die Ausstattung der Damen-Mannschaften mit Bekleidung vorsieht. „Ich bin sehr gespannt, wie wir die vielen professionellen Inhalte, die dieses Unternehmen bietet, für unsere Sportler gewinnbringend einsetzen können. Ich hoffe auf eine lange und enge Zusammenarbeit“, sagte der erste Vorsitzende des SV Blau Weiß Bochum, Dr. Christian Müller-Mai.

Hannah Zohari, Geschäftsführerin der Dunios Academy, erklärte: „Die Neustrukturierung der Wasserball-Abteilung verfolgen wir mit hohem Interesse. Gerade die Schwerpunktsetzung im Jugendbereich finden wir sehr spannend. Dass die Bundesligafrauen gerade mal im Schnitt 17,5 Jahre alt sind, ist unglaublich. Frische, junge Gesichter voller Esprit und Motivation - das passt genau zu unserem Unternehmen.“