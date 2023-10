Blau-Weiß Bochum: In Thessaloniki auf Hannover vorbereitet

Bochum. Als Bundesligist und klarer Favorit reisen die Wasserballer des SV Blau-Weiß zum ersten Pflichtspiel. Der Trainer erklärt, was er erwartet.

Der SV Blau Weiß Bochum startet nach einer erfolgreichen Vorbereitung in die Saison. Das erste Spiel bestreiten die Bochumer im Deutschen Wasserball-Pokal gegen den RSV Hannover (Do., 19. Oktober, 20 Uhr, Hannover).

In der vergangenen Saison erreichten die Bochumer das Achtelfinale im Pokal, damals schieden sie gegen den OSC Potsdam (9:13) aus. „Wir wollen dieses Jahr so weit wie möglich kommen und zeigen, was wir können“, sagt Bochums Trainer Evangelos Charachles.

Wasserballer aus Bochum in Hannover klarer Favorit

Mit dem RSV Hannover trifft Bochum auf einen Oberligisten, deshalb gelten die Blau-Weißen als Bundesliga-Aufsteiger als klarer Favorit des Spiels. „Wir kennen Hannover nicht, deshalb heißt der Ligen-Unterschied erstmal nichts, wir müssen jedes Spiel seriös angehen. Die Jungs freuen sich auf das Spiel uns sind heiß darauf, Vollgas zu geben“, so Wasserballabteilungsleiter Frank Lerner.

In den Herbstferien hat Bochum mit einem Trainingslager in Thessaloniki die Vorbereitung auf die kommende Bundesligasaison abgeschlossen. Charachles: „Die Vorbereitung lief super. Im Trainingslager haben wir eine richtig gute Harmonie in unser junges Team bringen können. Unsere größte Stärke liegt in unserem Teamgefühl.“ – „Wir wollen natürlich gewinnen, das Spiel ist aber ein guter Aufgalopp, um in den Wettkampfmodus zu finden“, sagt Lerner.

