Blau-Weiß Bochum: Drei wichtige Spiele für Wasserballteams

Vivian Hohenstein hat ein anstrengendes Wochenende vor sich: Die Wasserballerinnen von Blau-Weiß Bochum spielen am Samstag in Hannover um Bundesliga-Punkte und am Sonntag in Heidelberg im Pokal.

Bochum. Richtig im Reisestress sind die Wasserballerinnen von Blau-Weiß Bochum am Wochenende. Die Männer des SV setzen im Derby auf einen Heimsieg.

Reisestress für die Bundesliga-Wasserballerinnen vom SV Blau-Weiß, Heimderby für die Männer in der 2. Liga: Die Bochumer Wasserball-Teams haben eine packendes Wochenende mit insgesamt drei Spielen vor sich.

Einen Doppelpack absolviert das Frauenteam der Blau-Weißen. Die Mannschaft von Trainerin Olexandra Mironenko spielt am Samstag auswärts bei Wassersportfreunden 1898 Hannover, kehrt noch am Spieltag zurück, ehe es am Sonntag in den Süden weiter geht. Denn in der ersten Runde im DSV-Pokal tritt Blau-Weiß beim Bundesliga-Konkurrenten SV Nikar Heidelberg an.

Taktik und Psychologie: So will Trainerin Mironenko ihr Team zum Erfolg führen

Im Vorbereitungs-Endspurt setzt Trainerin Mironenko insbesondere auf Taktiktraining. „Wir machen ab jetzt nur noch taktisches Training, aber ich werde auch versuchen, die Mädels psychologisch auf das Spiel vorzubereiten. Das letzte Spiel gegen Hannover endete nur aus mentalen Gründen unentschieden, das passiert nicht noch einmal“, sagt Mironenko.

Positiv: Personell gibt es keine Probleme. Das Team ist wieder gut aufgestellt, alle Stammspielerinnen sind wieder im Training. Deshalb erwartet Mironenko am Wochenende auch viel von ihren Spielerinnen. „Ich erwarte, dass mein Team in beiden Spielen ein intelligentes und schönes Spiel abliefert. Ich weiß, dass sie das können“, sagt Mironenko.

Die Männer sind komplett: Heimspiel gegen Uerdingen II

Bei den Herren steht am Samstag (16.30 Uhr) das Zweitliga-Derby gegen den SV Bayer Uerdingen 08 II an, die Aufstiegsanwärter aus Bochum wollen das Heimspiel im Unibad in Querenburg unbedingt gewinnen. Auch die Herren sind wieder vollzählig im Training, Nach einem Monat Spielpause soll es so gut weitergehen wie es zuletzt lief „Wir haben uns sehr gut vorbereitet, deshalb erwarte ich ein gutes Spiel. Die Jungs werden bis zum Ende um den Sieg kämpfen“, sagt Trainer Evangelos Charachles optimistisch.

