SparkassenStars Bochum: NBA-Hoffnung kommt als Aufbauspieler

Bochum. Die VfL SparkassenStars Bochum haben ihre dritte Importposition mit einem 24-jährigen Spieler besetzt, der schon einen NBA-Vertrag hatte.

Die VfL SparkassenStars Bochum haben nach Miki Servera und Dominic Green die vorletzte Importposition besetzt: Mit BJ Taylor wechselt ein 24-jähriger Aufbauspieler zu den SparkassenStars und wird das Team von Headcoach Félix Bañobre in der kommenden Saison in der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProA verstärken.

Während seiner Zeit an der University of Central Florida spielte Barry Pierre Taylor JR, kurz BJ, als Starting-Point-Guard an der Seite von NBA-Riese Tacko Fall von den Boston Celtics und machte mit 15,9 Punkten und 3,2 Assists auf sich aufmerksam.

Taylor hatte Verträge in Boston, Orlando und Los Angeles

Im Jahr 2019 unterschrieb er dann einen NBA-Vertrag bei den Orlando Magic für die Summer League und kurze Zeit später bei den Los Angeles Clippers. Einen NBA-Einsatz konnte der Neu-Bochumer allerdings in dieser Zeit nicht verbuchen, sondern war für die Farmteams in der G-League vorgesehen. Dort hielt er sich intensiv mit der Trainingssquad des NBA-Teams auf höchstem basketballerischen Niveau fit.

In Bochum wird er nun seine Basketballkarriere in Europa starten und sein Können, welches ihm die Ehre eines NBA-Signings eingebracht hat, unter Beweis stellen wollen.

Trainer wusste sofort, dass Taylor der Richtige ist

„BJ ist ein sehr hochtalentierter Spieler. Als uns seine Videos zugesendet wurden wusste ich, trotz aller Videos von anderen Spielern, welche ich vorher gescoutet habe, von der ersten Sekunde an, dass er der Spieler ist, den wir suchen. Er wird uns dieses gewisse Extra, das Talent, die Energie, die positive Einstellung und einen guten Charakter geben. Wir werden von seinem Spiel profitieren und er wird die Mannschaft definitiv verstärken“, freut sich Headcoach Félix Bañobre auf seinen neuen Schützling.

„Ein Spieler wie BJ ist absolut wertvoll für unser Team. Durch seine Erfahrung im NBA-Zirkus und dem damit verbundenen Training auf höchstem Basketballniveau bringt er trotz seiner jungen Jahre einige Erfahrung mit“, sagt Geschäftsführer Tobias Steinert.

Bochumer freuen sich über den Coup

Er ist stolz, dass den Bochumern die Verpflichtung gelungen ist: „ Ich freue mich, dass er von Beginn an auf seine Chance in Bochum brannte und wir ihn in dieser Saison in unserem Team haben werden. Ich bin sehr gespannt auf seine Qualitäten auf dem Feld und ich bin davon überzeugt, dass wir eine Menge Freude an ihm haben werden.“ Taylor wird in Bochum mit der Nummer eins auf dem Trikot spielen.

