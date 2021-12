Bitter! Astro Ladies Bochum geben hohe Führung aus der Hand

Kimberly Pohlmann und die Bochumer Astro Ladies verloren in Osnabrück – obwohl sie bereits hoch in Führung lagen.

Per Kling

Bochum. Sie führten bereits mit 16:3, am Ende setzte es ein 69:77 – die Astro Ladies Bochum bleiben Tabellenletzter. So lief das Spiel in Osnabrück.

Bittere Pleite zum Jahresabschluss: Die VfL VIACTIV Astro Ladies Bochum geben eine hohe Führung aus der Hand und verlieren bei der Panthers Academy Osnabrück mit 77:69 (14:26, 28:10, 14:14, 21:19).

Vor dem Spiel hatte VfL-Trainer Michael Minnerop beteuert, dass seine Mannschaft heiß sei, auf Platz neun der Tabelle zu überwintern. Im ersten Viertel verkörperten die Ladies diese Motivation merklich. Vor allem Shooting Guard Kimberly Pohlmann und Center Leonie Bleker scorten und sammelten viele Rebounds. Eine eindrucksvolle 16:3-Führung nach fünf Spielminuten war das Resultat.

Astro Ladies Bochum: Osnabrück wieder mit mehr Glück

In der Folge aber trafen die Gastgeberinnen besser vom Perimeter, kamen im zweiten Viertel immer näher und gingen beim 38:36 (19. Minute) erstmals in Führung. In die Kabine ging es beim Spielstand von 42:36.

„Dass wir bis zum Ende der ersten Halbzeit noch so viele Punkte kassiert haben, war kein Wunder. In den ersten zehn Minuten hatten die Gegnerinnen einfach Pech, während wir unseren Defensivplan nicht umgesetzt haben“, erklärte Minnerop. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hielten sich die VIACTIV Astro Ladies dann besser an die im Training verabredeten Regeln in der Verteidigung.

Weitere News zu den Astro Ladies:

Allerdings hatten die Gäste vorne kein glückliches Händchen mehr und kamen nicht näher als auf vier Punkte heran. Während Osnabrück mit einer überragenden Quote von 42 Prozent 13 Dreier traf, waren die Ladies lediglich vier Mal erfolgreich vom Perimeter.

Astro Ladies setzen Mission Klassenerhalt im Januar fort

Des Weiteren musste sich die zu Anfang brillierende Bleker mit Foulproblemen zurückhalten. Entsprechend genervt war Michael Minnerop nach dem Spiel: „Manchmal will es einfach nicht laufen. Der zweite Spielabschnitt war konzentrierter, der Flow aus der Anfangsphase aber verpufft.“

In den letzten 90 Sekunden versuchten die Gäste noch einmal, mit Fouls an den Ball zu kommen. Die Hausherrinnen spielten die Uhr aber gekonnt herunter und landeten schließlich einen 77:69-Heimsieg. Dadurch bleiben die VfL VIACTIV Astro Ladies Bochum über die Winterpause das Tabellenschlusslicht der 2. DBBL Nord und gehen Mitte Januar die Mission Klassenerhalt wieder an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum