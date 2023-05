Bierwagen beim FC Altenbochum: Meister verabschiedet Coach

Fliegt er noch einmal durch die Luft: Der FC Altenbochum lässt Meister-Trainer Frank Rinklake nach dem besiegelten Aufstieg in Witten hochleben. Am Sonntag nimmt er Abschied vom FCA.

In einem Nachholspiel der Bezirksliga setzte sich CFK Bochum gegen Phönix Bochum durch. Am Wochenende wird Altenbochums Meister-Macher Frank Rinklake verabschiedet. Der TuS Harpen will dem FCA aber ein spannendes Duell liefern. In der Staffel 9 ist die DJK Wattenscheid zum Siegen verdammt: die Bezirksliga im Überblick.

Nachholspiel: CFK Bochum - SV Phönix Bochum 4:2 (1:1)

Der CFK bleibt weiterhin auf der Erfolgsspur. Nach dem Sieg über Hattingen am vergangenen Sonntag gelang nun im Nachholspiel am Donnerstagnachmittag ebenfalls ein dreifacher Punktgewinn. Dabei sah es anfangs nicht sonderlich erfolgreich für die Kurden aus. Obwohl die Hausherren mehr Spielanteile hatten, fand Phönix besser in die Partie und belohnte sich folgerichtig auch mit dem ersten Treffer.

Zwar gelang dem CFK noch vor der Pause der Ausgleich, kurz nach Wiederbeginn erhöhte Sebastian Späthe indes auf 2:1. „In der Folge hatten wir dann weitere Chancen, leider haben wir sie nicht gemacht und uns dann schnell den Ausgleich gefangen. Dann hatten wir eine 15-minütige Tiefschlafphase“, so Phönix-Co-Trainer André Seifert. Die Kurden nahmen die Nachlässigkeiten dankend an und legten einen weiteren Treffer nach, den Siegtreffer erzielte dann Ary Elhami mit dem Schlusspfiff in der Nachspielzeit: 4:2.

Tore: 0:1 Ruppert (32.), 1:1 Albadran (44.), 1:2 Späthe (56.), 2:2/3:2 Elyas (57./60.), 4:2 Elhami (90.+3)

Staffel 10: FC Altenbochum verabschiedet Trainer Frank Rinklake beim letzten Heimspiel

FC Altenbochum (1./76) – TuS Harpen (7./51). Besonderes Spiel für den FC Altenbochum. Denn der bereits aufgestiegene Meister der Staffel wird nach dem letzten Heimspiel in dieser Saison noch einmal offiziell und feierlich Trainer Frank Rinklake verabschieden. Das Altenbochumer Urgestein wird den FCA nach der laufenden Saison verlassen, auf ihn folgt dann Axel Sundermann ab dem kommenden Durchgang auf der Trainerbank (die WAZ berichtete).

„Ab 17 Uhr haben wir einen Bierwagen bei uns am Platz, wir hoffen, es werden einige Zuschauer kommen. Mit Harpen steht natürlich noch einmal ein richtiges Brett für uns an“, so der Sportliche Leiter des FCA, Marcus Ritter.

Personell sieht es wieder ein wenig entspannter aus für den Aufsteiger, mit Till Reinmöller ist nämlich ein Routinier zum Kader zurückgekehrt. „Wir können noch die zweitbeste Defensive der Liga stellen, wir nehmen die Partie also sehr ernst“, so Harpens Trainer Björn Lübbehusen, dessen Team sich im Hinspiel noch mit 0:3 geschlagen geben musste. Verzichten müssen die Gäste auf Yannik Eversberg, Tim Peschel, Niklas Döhmen und Marc Kaczorowski (alle privat verhindert).

SC Weitmar 45 (4./58) – SV Phönix Bochum (14./25)

Für den SC Weitmar 45 liegt der dritte Tabellenplatz durchaus noch in greifbarer Nähe. Zwar haben die 45er den Sprung in Richtung höhere Gefilde nicht in den eigenen Händen, mit einem Sieg könnten die Gastgeber jedoch eine gute Grundlage legen. Im Hinspiel gelang Weitmar noch ein sehr deutlicher Sieg über Phönix, damals bezwang das Team von SC-Coach Tobias Vößing den SVP mit 7:2.

„Wir hoffen, dass wir elf gesunde Spieler zusammen bekommen“, so der spielende Co-Trainer von Phönix, André Seifert. Sicherlich wieder mit in der Startelf ist Reservist Kevin Ruppert, der bereits beim Nachholspiel mit einem Torerfolg auf sich aufmerksam machen konnte. „Wir müssen das Spiel als Vorbereitung für die kommende Saison sehen“, so Seifert, dessen Team in der Vorwoche den Abstieg in die Kreisliga besiegelt hat.

FC Frohlinde (12./38) – CFK Bochum (9./42)

Nach nun bereits zwei Siegen in Folge kann der CFK sicherlich etwas befreiter aufspielen. Für beide Teams geht es in dem Spiel um nicht mehr viel, denn sowohl der CFK als auch Frohlinde haben den Klassenerhalt längst in trockenen Tüchern. Im Hinspiel endete die Partie mit 1:1.

CSV SF Bochum-Linden (5./55) – DJK BW Huckarde (10./41). „Wir wollen aus den letzten beiden Spielen natürlich die maximale Punkteausbeute holen und damit einen erfolgreichen Saisonausklang haben“, so CSV-Coach Nico Brüggemann. Für sein Team ist ein Sprung auf den vierten oder dritten Platz zwar theoretisch noch möglich, in den eigenen Händen haben die Lindener es indes nicht mehr. Verzichten muss der CSV auf Robin Bauer (Knieprobleme).

Staffel 9: DJK Wattenscheid ist wieder einmal zum Siegen verdammt

VfB Kirchhellen (12./37) – DJK Wattenscheid (15./33). Nächster Krimi im Abstiegskampf für die DJK Wattenscheid. Der stark abstiegsbedrohten DJK stehen noch zwei letzte Chancen bevor, das Ruder doch noch einmal rumzureißen. Das Problem: Beiden Teams, die Wattenscheid noch vor der Brust hat, geht es ähnlich. Denn Kirchhellen und Zweckel haben den Klassenerhalt aktuell ebenfalls noch nicht gesichert.

„Wir müssen beide Spiele gewinnen“, bringt es DJK-Trainer Norman Seidel auf den Punkt. „Ich glaube weiterhin an die Qualität meiner Mannschaft“, so der Coach weiter. Zwar muss er auf Torjäger Turgay Altuntas (gesperrt) verzichten, Leon Suchland und Cedrick Noack, die beide ihre Sperre abgesessen haben, sind indes wieder einsatzbereit. „Wir brauchen jetzt eine unbedingte Siegermentalität“, so Seidel.

VfB Günnigfeld (6./46) – SV GE-Hessler (3./53)

Beim VfB Günnigfeld herrschen vor dem letzten Heimspiel in dieser Saison sicherlich noch einige Revanchegelüste. Zur Erinnerung: Im Hinspiel kassierten die Bochumer eine ihrer höchsten Saisonpleiten, damals ging das Team von VfB-Coach Jörg Kostrzewa mit 1:6 gegen die Gelsenkirchener unter.

BV Rentfort (8./45) – BV Hiltrop (16./11)

Beim bereits abgestiegenen BV Hiltrop sehnt man sich nach dem Ende der Saison. „Die Saison ist durch. Wir haben viele Urlauber in unseren Reihen und konzentrieren uns eigentlich schon voll auf die nächste Saison. Natürlich hoffen wir, eine weitere deutliche Pleite vermeiden zu können“, so der Geschäftsführer der Hiltroper, Dominik Langer.

