Bier, Spielzüge, Kommentatoren: Fünf Tipps zum Super Bowl

Bochum Die Kansas City Chiefs spielen Montagnacht gegen die San Francisco 49ers im Super Bowl. Bochumer Footballer erklären, worauf es ankommt.

Mit den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers treffen zwei der besten Football-Mannschaften im Super Bowl aufeinander. Das Spiel, das dieses Jahr in Las Vegas stattfindet, geht am Sonntag, dem 11. Februar, los - zu deutscher Zeit in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/RTL & DAZN). Der Super Bowl ist nicht nur das wichtigste Football-Spiel des Jahres, unter anderem für seine Halbzeit-Show bekannt und hat mittlerweile einen großen Event-Charakter, zieht deshalb auch Nicht-Football-Begeisterte an.

Doch worauf sollten Zuschauerinnen und Zuschauer achten? Wie geht man die lange Fernseh- oder Partynacht an? Zwei Bochumer Football-Fans und Experten geben Tipps. Christoph Jeromin ist Headcoach des Bochumer Football-Vereins „Bochum Rebels“ und Fan der Kansas City Chiefs. Peter Kraft ist Fan der San Francisco 49ers. Das raten die beiden Football-Fans.

Super Bowl 2024 – Tipps für die Party am Abend

Der Super Bowl, der in diesem Jahr in Las Vegas stattfindet, beginnt erst in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Da das Football-Spiel mehrere Stunden dauert (im vergangenen Jahr waren es circa vier Stunden), rät Peter Kraft „vorzuschlafen“. Er veranstaltet selbst eine Party mit Freunden, die erst gegen 23 Uhr beginnt, wenn auch die deutsche Vorberichterstattung losgeht. „Auch für die mentale Vorbereitung ist es gut, am Sonntag einen Mittagsschlaf zu machen.“

Mehr als bei anderen Partys steht beim Super Bowl auch das Essen im Mittelpunkt. Kraft wird ein Buffet für seine Gäste aufbauen. „Es wird Burger geben, Snacks, verschiedene Bier-Sorten und natürlich Dr.-Pepper-Cola“, sagt der 49ers-Fan. Aber: „Man sollte nicht zu früh anfangen Bier zu trinken. Das macht müde.“

Denn auch Christoph Jeromin habe als jahrelanger Football-Fan Probleme die ganze Zeit wach zu bleiben. „Den ganzen Super Bowl werde ich vermutlich nicht schaffen. Ich habe die Angewohnheit nach der Pause einzuschlafen. Die Halbzeit-Show, auf die viele hinfiebern, ist mein Genickbrecher“, sagt Jeromin. Krafts Ziel ist es das ganze Spiel durchzuhalten - er möchte sich durch Tanzen in der Halbzeitpause wach halten.

Auch Koffein ist natürlich zum Wachbleiben eine Hilfe für viele Football-Fans. RTL-Experte Adrian Franke (Podcast „Down, Set, Talk“) schwört etwa auf gekühlten Milchkaffee als Rezept für eine lange, wache Football-Nacht.

Probier's aus!



- Kaffee am Nachmittag kochen und in den Kühlschrank

- zum Spielbeginn in ein Glas, 2/3 Kaffee, 1/3 kalte Milch

- Profit! — Adrian Franke (@adrianbb89) September 6, 2019

2. Tipp: Auf das Spielgeschehen vorbereiten

Die Regeln beim American-Football sind viel komplexer als beispielsweise beim Fußball oder Handball. Um die Übertragung nachvollziehen zu können, sei es hilfreich, ein paar von diesen zu kennen, sagt Bochum-Rebels-Headcoach Christoph Jeromin. Er ist sich aber sicher: „Auch wenn man sportartenfremd ist, kann man trotzdem die Dynamik einer Sportart toll finden.“

Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auch mit Hilfe von kurzen Videos auf den Super Bowl vorbereiten. „Bei Youtube gibt es zum Beispiel Videos zu Spielzügen“, sagt Kraft. Sein Rat: Bei den Spielzügen nicht nur auf den Ball zu schauen, sondern auch darauf zu achten, wie sich die Spieler auf dem Feld bewegen. Kraft will versuchen seine Gäste, die nicht so viel über Football wissen, zu unterstützen. „Sie müssen nicht jeden Spielzug lernen, aber dass sie vielleicht die Bedeutung bestimmter Begriffe wissen.“

Christoph Jeromin und Peter Kraft sind jeweils Fan der Mannschaften, die beim Super Bowl aufeinandertreffen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

3. Tipp: Hinweise der Kommentatoren beachten

Wie bei anderen Sportarten wird die Übertragung des Super Bowl von Kommentatoren begleitet. Bei RTL kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeld, der von vier Experten unterstützt wird. Für DAZN sitzt Flo Hauser am Mikro, zusammen mit Nadine Nurasyid und Roman Motzkus. Die Kommentatoren erklären, was auf dem Spielfeld geschieht und versuchen einzuordnen, worauf man achten sollte, wenn mehrere Sachen gleichzeitig passieren. Genau hinzuhören lohnt sich also: „Die Situation kann man dann genauer beobachten“, rät Jeromin.

Auch die Bedeutung der gelben Flaggen sei wichtig. Diese werfen die Schiedsrichter in die Luft, um Strafen anzuzeigen. Dafür werden die Flaggen in der Nähe des Fouls geworfen. „Es kann beispielsweise sein, dass ein Spieler einen anderen festhält oder sich zu früh bewegt und es gibt auch viele versteckte Fouls, die man nicht unbedingt mitbekommt.“ Nicht jedes Foul führt sofort zu einer Unterbrechung, manche Strafen werden erst nach dem Spielzug verhängt.

4. Tipp: Sich auf wichtige Spieler konzentrieren

Die Football-Fans raten außerdem dazu spielentscheidende und wichtige Spieler zu beobachten. „Der Quarterback ist sehr variantenreich, man sollte darauf achten, wie er sich auf dem Feld verhält“, so der 49ers-Fan Kraft.

Oder auf den Kicker, der Field Goals schießt: „Der muss im entscheidenden Moment punkten“, sagt Kraft, „das ist auch immer spannend zu beobachten.“ Während der Quarterback den Ball bei fast jedem Spielzug berührt, hat ein Kicker relative wenige Aktionen – die aber sind immer mitentscheidend.

5. Tipp: Das Event genießen, aber nicht nur auf Taylor Swift achten

Der Super Bowl ist nicht nur sportlich sondern auch popkulturell eine der größten Veranstaltungen des Jahres in den USA. Dass inzwischen viele Themen abseits des Platzes im Vordergrund stehen, sehen beide gelassen. Besonders die Beziehung des Chiefs-Spielers Travis Kelce mit Popstar Taylor Swift stand in den vergangenen Wochen im Fokus. „Das ist einfach typisch amerikanisch“, sagt Christoph Jeromin: „Der ganze Medienzirkus gehört da eben dazu.“ Peter Kraft meint, der Sport sollte aber im Fokus stehen: „Das soll ja nicht zum Tingeltangel verkommen.“ Es ist immerhin die größte Football-Nacht des Jahres.

