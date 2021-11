Bezirksliga-Überblick: Zwei Rückkehrer beim FC Altenbochum

Altenbochums Trainer Frank Rinklake konnte zuletzt nach zwei Niederlagen wieder über einen Sieg jubeln. Vor dem Auswärtsspiel in Harpen bessert sich auch die personelle Situation des Bochumer Bezirksligistnen.

Bochum. Linden gegen SF Wanne abgesagt. Bergen trifft am Samstag auf Adler Riemke. Altenbochum wieder zwei wichtigen Spielern. Alle Spiele im Überblick.

Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga 10 fällt aus: Wegen mehrer Corona-Fälle im Team des gestürzten Spitzenreiters SF Wanne-Eickel fällt die Partie der Sportfreunde beim Dritten CSV SF Linden aus. CF Kurdistan kann deshalb die Führung ausbauen. Den Anfang machen am Samstagabend aber zwei Kellerkinder. Der Spieltag im Überblick.

SC Union Bergen (12./11) – DJK Adler Riemke (16./5). „Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit auf uns zu. Wir müssen punkten, um vernünftige Weihnachten feiern zu können“, sagt Bergens Trainer Markus Deutsch vor dem Derby gegen die Adler. Zwar stehen Hendrik Borchert, Daniel und Timo Wnuk sowie Dominik Wieczorrek wieder zur Verfügung, Rene Schütz fällt indes gesperrt aus. „Ich habe insgesamt 12 bis 14 einsatzbereite Feldspieler“, so Deutsch, der damit immerhin schon einmal mehr Spieler zur Auswahl hat, also noch in den Vorwochen.