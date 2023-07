Bezirksliga-Spielplan: Bommern & Neuruhrort starten zu Hause

Am 21. Mai 2023 feierte der FC Neuruhrort auf der Anlage von SW Eppendorf die Rückkehr in die Bezirksliga – dort beginnt auch am 13. August die neue Saison für den Aufsteiger.

Bochum. Siebenmal Bochum, dreimal Witten, Dortmund und Castrop-Rauxel – die Fußball-Bezirksliga 10 hat es in sich. Schon der Saisonstart ist spannend.

Die Mannschaften der Fußball-Bezirksliga-Staffel 10 mussten etwas länger warten – jetzt ist aber auch für die „Bochumer“ Staffel der Spielplan da. Sieben der sechzehn Mannschaften kommen aus Bochum und Wattenscheid, je drei aus Witten, Dortmund und Castrop-Rauxel. In Dortmund steigt zum Auftakt das Duell zwischen SV Westfalia und DJK Blau-Weiß Huckarde.

Die beiden Teams, die neu in der Liga sind, starten mit Heimspielen: Der SV Bommern empfängt am Sonntag, 13. August, CSV SF Linden zum Saisonauftakt. Der FC Neuruhrort beginnt mit einem Heimspiel gegen den SC Weitmar 45.

Wobei „Heimspiel“ beim FCN ein erweiterter Begriff ist: Da der Platz des FC Neuruhrort aktuell und wohl noch einige Monate lang nicht zur Verfügung steht, ist die Partie gegen Weitmar auf dem Sportplatz Engelsburger Straße angesetzt, wo SW Eppendorf zu Hause ist – da, wo der FCN vor gut zwei Monaten auch den Aufstieg klar machte.

Wittener Derby am zweiten Spieltag

Das erste Wittener Derby gibt es bereits am zweiten Spieltag, wenn der SV Bommern zu Gast ist beim SV Herbede. Herbede gegen Heven ist für den fünften Spieltag angesetzt (10. September), Heven gegen Bommern für den 8. Spieltag (10. August).

Rückrundenauftakt ist noch vor der Winterpause, am 3. Dezember, bevor es in eine lange Winterpause geht: Am Sonntag, 18. Februar 2024, geht es mit dem 17. Spieltag weiter, unter anderem mit dem Wattenscheider Duell FC Neuruhrort gegen VfB Günnigfeld. An Ostern sind keine regulären Spieltage angesetzt, dort ist Raum für Nachholspiele. Das Saisonfinale steigt am 26. Mai.

Bezirksliga 10: Die ersten beiden Spieltage im Überblick

1. Spieltag, 13. August:

FC Neuruhrort - SC Weitmar 45

FC Castrop-Rauxel - TuS Heven

BW Huckarde - Westfalia Huckarde

Spvg. BG Schwerin - TuS Harpen

SV Bommern - CSV SF Linden

FC Frohlinde - VfB Günnigfeld

Mengede 08/20 - SV Herbede

DJK Wattenscheid - CFK Bochum

2. Spieltag, 20. August

TuS Harpen - DJK Wattenscheid

CFK Bochum - DJK BW Huckarde

SV Westfalia Huckarde - FC Castrop-Rauxel

SV Herbede - SV Bommern

CSV SF Linden - BG Schwerin

TuS Heven - FC Frohlinde

VfB Günnigfeld - FC Neuruhrort

SC Weitmar - Mengede 08/20

