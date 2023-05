Bezirksliga: Letzte Chance für Linden im Kampf um Rang zwei

Lindens Carlos Sauer am Ball im Spiel gegen den VfB Annen.

Für den CSV SF Linden geht es am Donnerstag im Nachholspiel um die letzte Chance, den Gast Huckarde auf Rang zwei noch gefährlich werden zu können. Auch der BV Hiltrop ist im Einsatz.

Bezirksliga 9: BV Hiltrop (16. Platz/11 Punkte) – Erler Spielverein (8./42)

Nachholspiel am Hillerberg: Am Donnerstagabend (19.15 Uhr) empfängt der bereits abgestiegene BV Hiltrop den Erler Spielverein. „Im Vergleich zu unserem vergangenen Auftritt ist unsere Personallage wieder etwas entspannter. Wir werden sicherlich 14 bis 15 fitte Spieler zusammenbekommen“, so der Sportliche Leiter der Hiltroper, Dennis Kramp, dessen Team auf eine 0:10-Demontage gegen FC Marl zurückblickt. Sowohl Dominik Raponsinho und Kevin Vogel als auch einige weitere Akteure sind wieder einsatzbereit. Verzichten müssen die Gastgeber indes auf den gesperrten Tobias Baldus.

Bezirksliga 10: CSV SF Bochum-Linden (6./52) – SV Westfalia Huckarde (2./60)

Auch für den CSV SF Linden wird es bereits am Donnerstagabend wieder ernst: In heimischen Gefilden empfängt die Mannschaft von CSV-Coach Nico Brüggemann dann Westfalia Huckarde zum Nachholspiel (19.15 Uhr, Hasenwinkeler Straße). Für die Lindener ist es voraussichtlich die letzte Gelegenheit, die vorderen Plätze noch einmal etwas aufzumischen.

Dabei ist der zweite und auch dritte Platz durch die Pleite des vergangenen Sonntages in weite Ferne gerückt, insgesamt acht Zähler Rückstand hat der CSV aktuell, bei nur noch vier verbleibenden Spielen.

