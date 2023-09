Bezirksliga: Härter hätte es CFK Bochum kaum treffen können

In der Fußball-Bezirksliga verlor CFK Bochum (in grün) zuletzt mit 0:2 beim TuS Heven.

Bochum. CFK Bochum hat in dieser Saison Pech mit den Stürmern. Der FC Neuruhrort kann dagegen mit Kaiser und Vogel planen. Der Bezirksliga-Überblick.

In der Fußball-Bezirksliga hat der CFK Bochum weitere Personalprobleme. Für Zugang Jason Mensah ist die Saison wegen eines Achillessehnenrisses gelaufen. Der FC Neuruhrort kann dagegen wieder mit Matthias Kaiser und Kai Vogel planen. DJK Wattenscheid setzt auf Denis Olszaniecki

TuS Harpen (4. Platz/10 Punkte) – FC Neuruhrort (11./6)

Für den TuS Harpen verlief das vergangene Wochenende rundum erfolgreich: Mit einem 8:1-Sieg deklassierten die Bochumer den FC Frohlinde und rückten damit auf den vierten Tabellenplatz vor. „In der Vergangenheit haben wir nach so deutlichen Siegen auch mal direkt in der Folge ziemlich auf die Schnauze bekommen. Ich denke aber, wir haben inzwischen gelernt und sind daran gewachsen“, so Harpens Trainer Björn Lübbehusen.

Vorgewarnt dürften die Harpener folglich sein, ob sie den Aufsteiger ob des eigenen Höhenflugs aber dennoch unterschätzen werden, das bleibt abzuwarten. Weiterhin verzichten müssen die Gastgeber auf ihren Kapitän Marc Kaczorowski, Till Draheim und Luis Kaplik (alle im Urlaub). Routinier Thomas Jasinski muss wie bereits in der Vorwoche angeschlagen passen.

„Ich erwarte mit Harpen eine absolut stabile Bezirksligamannschaft. Die machen seit Jahren eine sehr solide Arbeit“, so FCN-Trainer René Ziarna, dessen Team nach zwei Niederlagen in Serie inzwischen dicht an die Abstiegsplätze herangerückt ist. Personell ist die Lage beim Aufsteiger zwar weiterhin angespannt, es naht jedoch ein wenig Entlastung: Sowohl Abwehrchef Matthias Kaiser als auch Routinier Kai Vogel sind beide nach jeweils längeren Pausen nun wieder einsatzbereit.

CFK Bochum (5./9) – Mengede 08/20 (8./7)

Bittere Nachricht für die Kurden: Jason Mensah, der erst vor wenigen Wochen beim CFK unterzeichnet hatte, hat sich bei seinem ersten Einsatz für die Kurden seine Achillessehne gerissen. Damit dürfte für den Engländer die Saison gelaufen sein. „Das ist sehr traurig, wir haben ihn gerade im Krankenhaus besucht, natürlich wünschen wir ihm alles Gute“, so der Kassierer und Teammanager der Gastgeber, Redwan Dervish. Weil auch Stürmer Jwan Mohammad weiterhin ausfällt, müssen die Kurden im Sturm folglich wieder improvisieren. „Der Trainer wird wahrscheinlich eine Doppelspitze aufstellen, wen er aufstellen wird, das ist aber noch unklar“, so Derwish.

CSV SF Bochum-Linden (7./8) – FC Frohlinde (14./3)

„Auch wenn die Personaldecke weiterhin angespannt ist, wir gehen hochmotiviert in die Partie. Nach der Leistung der Vorwoche wollen wir eine Reaktion zeigen“, so CSV-Trainer Nico Brüggemann, dessen Team am vergangenen Sonntag lediglich zwölf Feldspieler zur Verfügung hatte. Quantitativ wird sich gegen Frohlinde nun in der Tat nicht viel ändern, zwar sind Devin Paga, Lars Rösner und wahrscheinlich auch Noah Wilms wieder einsatzbereit, Robin Siebald und Felix Sonntag müssen indes passen.

TuS Heven (12./6) – SC Weitmar 45 (3./12)

Für den SC Weitmar 45 dürfte die Marschroute klar sein: Nach dem hart erkämpften 6:3-Erfolg in der Vorwoche will das Team von SC-Coach Marco Held nun sicherlich nachlegen. Die inzwischen auf den dritten Tabellenplatz vorgerückten Weitmarer hätten sogar die Möglichkeit, mit dem Tabellenprimus Westfalia gleichzuziehen. In den eigenen Händen liegt es indes nicht, ein Dreier wäre jedoch die Grundvoraussetzung. Beide Teams dürften sich inzwischen sehr gut kennen, denn bereits zwei Mal trafen der SC 45 und Heven in diesem Jahr aufeinander. Beim ersten Duell siegten die Wittener, die Revanche der Bochumer folgte jedoch postwendend (2:1).

VfB Günnigfeld (13./4) – SV Bommern (16./1)

Nach der 3:6-Pleite gegen Weitmar in der Vorwoche steht für die Günnigfelder nun mit Sicherheit Wiedergutmachung auf dem Programm. Auf zwei vermeidbare Niederlagen in Serie blicken die Gastgeber nun bereits zurück, in der Vorwoche rutschte der VfB dann sogar auf den ersten Abstiegsplatz ab. Genug Gründe für einen Dreier im Heimspiel dürften also definitiv vorliegen.

DJK Wattenscheid (9./7) – DJK BW Huckarde (15./1)

„Natürlich wollen wir mit einem weiteren Erfolg den Abstand auf die unteren Plätze noch mehr vergrößern“, sagt Wattenscheids Trainer Norman Seidel, dessen Team in der Vorwoche, trotz personeller Engpässe, mit einem Erfolg über Bommern überzeugen konnte. Zwar wird Manuel Tas (Urlaub) ausfallen, Denis Olszaniecki, der noch eine Sperre aus der Vorbereitungszeit auf die aktuelle Saison absitzen musste, ist indes wieder voll einsatzbereit.

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum