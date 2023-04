Bezirksliga: Für Weitmar wird’s schwerer, Phönix unter Druck

Bochum. Die letzten Partien sind erst vier Tage her – was für Lehren ziehen die Teams? Der Überblick über die Spiele der Staffel 10 am Gründonnerstag.

Auftakt zum österlichen Doppelspieltag in der Fußball-Bezirksliga-Staffel 10: Am Gründonnerstagabend sind sechs Bochumer Mannschaften in Duellen mit Gegnern aus Witten, Dortmund und Castrop-Rauxel gefordert. Für Teams wie den CSV Linden, aber auch Tabellenführer FC Altenbochum geht es darum, den enttäuschenden vergangenen Spieltag schnell hinter sich zu lassen – das Programm im Überblick:

CFK Bochum (9./39) – SV Herbede (10./35)

Beim CFK Bochum hat sich die personelle Situation wieder ein wenig entspannt, zumindest im Defensivbereich: Stamm-Innenverteidiger Masrour Osman, der seit dem Kreispokalspiel gegen DJK Hordel unter Knieproblemen zu leiden hatte, ist nun wieder genesen. „Wir werden dennoch wieder mindestens drei Spieler aus der Zweiten hochziehen müssen“, so CFK-Geschäftsführer Diyar Hago.