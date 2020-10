Die Partie zwischen DJK Adler Riemke und SC Weitmar 45 in der Fußball-Bezirksliga 10 musste coronabedingt kurzfristig abgesagt werden. Weil im Umfeld der Seniorenmannschaften der Riemker einige Corona-Testergebnisse nicht rechtzeitig vorlagen, haben die Verantwortlichen der DJK entschieden, alle Spiele vorsichtshalber abzusagen. Ein Nachholtermin wurde bis dato noch nicht bekannt gegeben.

TuS Kaltehardt – SF Wanne 3:0 (0:0). Erster Saisonsieg für den TuS Kaltehardt. In dem auf Freitag vorgezogenen Duell gegen die Sportfreunde überzeugte das Team von TuS-Coach Carsten Droll mit einem 3:0-Sieg. „Das war sehr wichtig für uns. Dabei sah es anfangs noch nicht danach aus“, erklärte Droll. Die Partie begann sehr zerfahren, beide Teams agierten passiv und die einzig gute Torchance erspielten sich die Gäste. Der Wanner Stürmer scheiterte in aussichtsreicher Position jedoch am eigenen Unvermögen. Nach der Pause wurde Kaltehardt dann zielstrebiger, spielte galliger und belohnte sich schließlich auch mit dem 1:0. „Dann gingen die Köpfe bei Wanne nach unten“, so Droll, dessen Team folgerichtig noch zwei weitere Treffer nachlegen konnte.

Tore: 1:0 Karisik (77.), 2:0 Kovalik (83.), 3:0 Weßels (89.)

VfB Günnigfeld – CSV SF Bochum-Linden 1:1 (1:1). „Bis zur Pause war es ein astreines Auswärtsspiel von uns“, sagte CSV-Coach Nico Brüggemann. Sein Team ging dank des Treffers von Jeffrey Büdeker recht früh mit 1:0 in Front und hatte in der Folge noch einige gute Chancen auf 2:0 zu erhöhen. Die wohl beste Gelegenheit hatte Silas Lennertz, der einen Strafstoß zugesprochen bekam, diesen dann jedoch verschoss.„In der Pause bin ich etwas lauter geworden und wir haben ein bisschen umgestellt. Dann wurde unser Spiel besser“, sagte VfB Coach Dino Degenhardt, dessen Team sich nun vermehrt gute Torchancen erarbeiten konnte.

Zwar trafen die Gäste schließlich auch zum Ausgleich, ein weiterer Treffer sollte dem VfB jedoch nicht mehr gelingen. Häufig scheiterte Günnigfeld am Keeper der Lindener, Felix Sonntag, der neben einem Strafstoß von Timo Farris noch zahlreiche weitere Chancen der Gastgeber vereiteln konnte.

Tore: 0:1 Büdeker (15.), 1:1 Pancke (55.)

SV Bommern – TuS Harpen 1:5 (1:2). Für den TuS Harpen gab es nach der Partie gegen die Wittener allen Grund zum Feiern: Das Team von TuS-Coach Ingo Bredenbröcker hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. „Meine Jungs haben ein tolles Spiel gezeigt. Wir haben Bommern über 90 Minuten lang konsequent gestresst“, sagte Bredenbröcker. Seine Mannschaft lief Bommern sehr früh an, störte damit konsequent den Spielaufbau der Gastgeber und belohnte sich recht schnell mit dem Führungstreffer.

Zwar ließen die Gäste kurz vor der Pause etwas nach, in der zweiten Hälfte dominierten jedoch wieder klar die Harpener. „Wir haben schnell wieder den Hebel angesetzt und stark weitergemacht“, so Bredenbröcker, dessen Team mit drei weiteren Treffer überzeugen konnte.

Tore: 0:1 Raimondo (5.), 1:1 (12.), 1:2 Jasinski (16.), 1:3 Raimondo (62.), 1:4 Vogl (80.), 1:5 Kirchhoff (90.)

SC Union Bergen – FC Altenbochum 1:4 (1:2). Der Höhenflug von Bergen ist vorerst gestoppt: Mit 1:4 musste sich der Aufsteiger gegen den FCA geschlagen geben. „Altenbochum hat absolut verdient gewonnen. Leider haben wir es nicht geschafft, an die starken Leistungen der Vorwochen anzuknüpfen“, sagte Bergens Trainer Markus Deutsch. Die Altenbochumer starteten mit offenem Visier und lagen bereits nach nur einer Minuten mit 1:0 in Front, knapp zehn Minuten später traf erneut Ivo Kleinschwärzer. „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr und die schnell unter Druck gesetzt“, sagte FCA-Coach Frank Rinklake.

Zwar gab Bergen nicht auf und erzielte noch vor der Pause den Anschluss, nur wenige Minuten nach der Unterbrechung erhöhten die Gäste jedoch auf 3:1. „Das hat uns dann den Zahn gezogen“, berichtete Deutsch. Den Siegtreffer erzielte schließlich Yassin Bousouf per Foulelfmeter.

Tore: 0:1/0:2 Kleinschwärzer (1./12.), 1:2 T. Wnuk (24.), 1:3 Fall (49.), 1:4 Bousouf (70.)

SV Phönix Bochum – VfB Annen 0:4 (0:1). Pleite für den SV Phönix Bochum. „Der Sieg ist hoch verdient, auch in der Höhe“, sagte der hörbar zerknirscht wirkende Coach der Gastgeber, Maximilian Wagener. Zwar musste sein Team kurzfristig noch einige Ausfälle hinnehmen, „das ist aber keine Entschuldigung“, so Wagener. „Für uns heißt es jetzt Abstiegskampf. Ich hoffe, das hat jetzt endlich jeder begriffen“, so der Coach. Durch die erneute Niederlage ist Phönix inzwischen auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht.

Tore: 0:1 (38.), 0:2 (48.), 0:3 (58.), 0:4 (68.)

SG Herne 70 – CF Kurdistan 0:2 (0:0). „Das war heute ein unverdienter Sieg von uns. Wir haben in der ersten Hälfte überhaupt nicht stattgefunden“, sagte der Sportliche Leiter des CFK, Cengiz Türker. Herne indes lieferte eine starke Partie, scheiterte jedoch immer wieder an Kurdistans Schlussmann, Abdelmaged Husein. Erst nach dem ersten Platzverweis (glatt Rot) wurde die Partie der Kurden besser und der CFK erzielte das 1:0. Nur wenig später ein weiterer Schock für die Gastgeber: Noch zwei Spieler der Herner wurden wegen Tätlichkeiten mit glatt Rot des Platzes verwiesen. Der CFK war nun, in dreifacher Überzahl, deutlich überlegen und legte einen weiteren Treffer nach: 2:0.

Tore: 0:1 Alyahie (71.), 0:2 Mohammad (90.+1)