Bochum. Bochums Landesligisten spielen 1:2 und 2:1 – sowohl der VfL Bochum II als auch Union Bergen können aber Positives aus der Partie mitnehmen.

In der Landesliga trafen die Fußballerinnen des VfL Bochum II auf den FC Dröschede, den Tabellendritten. Trotz einer vielversprechenden Leistung und einer neuen Taktik unterlag Bochum knapp mit 1:2.

Trainerin Celina Kotziampassis probierte ein neues System aus, das in dieser Form noch nicht im Training eingeübt wurde. Die Idee war, die Defensive zu stärken und gleichzeitig offensiven Druck zu erzeugen, da Dröschede laut Kotziampassis als anfällig galt. Das klappte in den ersten Minuten zwar gut – dennoch geriet Bochum aufgrund individueller Fehler in einen Rückstand. Trotz des schnellen Anschlusstreffers vor der Halbzeitpause gelang es den Bochumerinnen nicht, das Spiel komplett zu drehen.

VfL Bochum II scheitert an der Chancenverwertung

„Wir hätten vor der Pause in Führung gehen müssen. Das haben wir nicht geschafft, weil wir zu viele Chancen vergeben“, sagt Kotziampassis. In der zweiten Halbzeit wollten die Bochumerinnen an ihre Leistung anknüpfen. Das gelang ihnen auch, aber die Bochumerinnen vergaben jede heraus gespielte Chance und verloren 2:1. Kotziampassis: „Mit den ganzen Chancen, die wir hatten, müssen wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Wir vergeben von Spiel zu Spiel mehr Chancen.“

Im nächsten Spiel trifft der VfL auf den Tabellenzweiten, den TV Brechten (So., 22. Oktober, 15.15 Uhr, Dortmund). Kotziampassis will unbedingt drei Punkte aus Brechten mitbringen: „Wir müssen jetzt viel arbeiten, besonders an unserer Chancenverwertung. Da kommt jetzt ein starker und robuster Gegner auf und zu, aber wir können das, wenn wir unsere Chancen nutzen, nehmen wir auch die drei Punkte mit.“

Bochum: Seljimi, Hain, Hilke, Holtmeyer, Karwatzki, Sahiti (78’ Bramkanp), Urban, Kaplon, Kürten, Fechner, Kotziampassis - Tore: 1:0 Aurora Sahiti (23’)

Union Bergen mit beeindruckender Serie

Die Fußballerinnen von Union Bergen setzn ihre beeindruckende Siegesserie in der Frauenfußball-Landesliga fort, indem sie einen hart umkämpften 2:1-Sieg gegen den SC Drolshagen einfahren. Dies war bereits der sechste Sieg in Folge für das Team aus Bergen, gegen den DJK Herten wollen sie die Serie fortsetzen.

Starke Teamleistung: Die Fußballerinnen des SC Union Bergen. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Das Spiel begann für Union ähnlich aufregend und ausgeglichen wie im Aufeinandertreffen mit dem VfL Bochum II. Bereits früh im Spiel musste Jana Wojcinski verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In der ersten Halbzeit lief alles nach Plan, und Bergen ging mit einer 1:0-Führung in die Pause. Die Partie blieb hart umkämpft, aber am Ende setzte sich Bergen mit 2:1 durch.

„Es war ein sehr glücklicher Sieg, ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen. Wir sind auf dem Platz am Ende wahrscheinlich die mental stärkere Truppe gewesen“, sagt Bergens Trainer Ersin Ekiz. Bergens Kader ist zurzeit sehr dünn besetzt, zwei Positionen mussten mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt werden: „Die Spielerinnen, die momentan da sind, ziehe ich meinen Hut vor und habe großen Respekt. Sie knien sich 90 Minuten rein und quälen sich durch Verletzungen, und dann haben wir noch den Sieg eingefahren. Dafür kann man die Mannschaft nur extrem loben.“

Der nächste Gegner für Union Bergen ist der Tabellen zwölfte, der DJK Herten. Auf dem Papier gilt Bergen als Favorit, aber Ekiz bleibt vorsichtig: „Jedes Spiel muss erstmal gespielt werden, wir müssen weiter so diszipliniert sein wie die letzten Wochen. Wir wollen uns die drei Punkte auf jeden Fall sichern, um uns oben fest zuspielen.“

Bergen: Schröder, Bergins, De Kleine, Finzel, Laftsidis, Wojcinski (20’ Fromm), Gkiaourakis, Seltana (85’ Lehmann), Brück, Eisfeldt (75’ Westerfeld), Gorks - Tore: 1:0 Merle Bergins (4’), 2:1 Angelina Brück (81’)

