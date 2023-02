Benefizspiel mit Bastürk, Großkreutz und einem Altintop?

Ex-Bundesliga-Spieler Kevin Großkreutz – hier im Trikot des TuS Bövinghausen – könnte am Mittwoch beim Benefizspiel in Hordel auflaufen.

Bochum. Wer läuft am Mittwoch im Benefizspiel gegen die DJK TuS Hordel auf? Unter Umständen sind einige bekannte Namen für die gute Sache mit dabei.

Um den guten Zweck geht es am Mittwochabend um 19 Uhr im Stadion an der Hordeler Heide. Bei einem Benefizfußballspiel zwischen Westfalenligist TuS Hordel und einer Auswahl von Trainer Ahmet Inal soll möglichst viel Geld für die von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien zusammenkommen. Dabei helfen soll auch einige bekannte Namen.

Trainer Ahmet Inal, der als Aktiver selbst in der betroffenen Region gespielt hat, hat die Aktion gemeinsam mit Hordels Teammanager Jörg Versen und der Bochumer Awo auf die Beine gestellt. Zu seiner Auswahlmannschaft soll am Mittwochabend unter anderem Yildiray Bastürk gehören.

Früherer Spielmacher des VfL Bochum „versucht es einzurichten“

Der mittlerweile 44-Jährige hat 104 Spiele für den VfL Bochum absolvierte, spielte danach in der Bundesliga noch für Bayer Leverkusen, Hertha BSC und den VfB Stuttgart. „Er versucht es einzurichten“, verspricht Inal.

Der Trainer des Landesliga-Zweiten Mülheimer FC 97 hofft zudem auf ein Erscheinen von Kevin Großkreutz, der allerdings unter Umständen an der Hand operiert werden muss. „Wenn er nicht operiert werden muss, dann hat er mir versprochen zu kommen“, sagt Inal.

Gespräche laufen zudem noch mit den beiden Altintop-Brüdern, „auch wenn Hamit zurzeit noch in der Türkei ist“, wie der Mit-Organisator berichtet. Halil, der frühere Wattenscheider und Schalker, wäre für die Zuschauerinnen und Zuschauer freilich eine Attraktion. Der 40-Jährige ist seit Sommer 2020 U16-Trainer beim FC Bayern.

Ex-Schalker Lewejohann gehört zu Auswahl für das Benefizspiel

Definitiv dabei sind unter anderem Markus Kaya und René Lewejohann, das scheidende Trainerduo von Rot-Weiß Oberhausens U19, der langjährige Ahlener Cihan Yilmaz, Engin Yavuzaslan, Trainer des Oberligisten SpVgg Vreden, Gökhan Öztürk von YEG Hassel, die langjährigen Münsteraner Mehmet Kara und Orhan Özkara, Ferhat Dogru und Timur Karagülmez vom SV Schermbeck.

Zu Inals Mannschaft, die gegen den Westfalenligisten DJK TuS Hordel antreten wird, gehören darüber hinaus Akteure, die in der Türkei in den ersten drei Ligen gespielt haben. Mit vielen von ihnen hat Ahmet Inal damals selbst zusammengespielt.

Ahmet Inal: Früherer Mitspieler reist extra aus Berlin an

„Das sind hier in Deutschland nicht die ganz großen Namen aber die haben alle in der ersten und zweiten Liga gespielt, die türkischen Mitbürger kennen sie auf jeden Fall“, verspricht Inal einen attraktiven Fußballabend. Einer seiner ehemaligen Mitspieler – ein früherer Zweitliga-Kicker – würde sogar extra aus Berlin anreisen.

