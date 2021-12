Basketball: Sparkassen Stars trennen sich von AJ Cheeseman

Bochum. Nur neun Spiele absolvierte der Power Forward im Trikot der VfL Sparkassen Stars. Das Team soll auf der Position ein wenig umgestellt werden.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum und AJ Cheeseman gehen künftig getrennte Wege. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem amerikanischen Power Forward zum 4. Dezember in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. AJ Cheeseman hat seinen Rückflug bereits angetreten.

Für den US-Amerikaner war der Abschnitt in Bochum einer der Kürzeren in seiner Laufbahn. Cheeseman wechselte vor der diesjährigen Saison zu den Sparkassen Stars, nachdem er in der letzten Saison in der ersten portugiesischen Liga aktiv war.

Für die die Stars lief er neun Mal auf, erzielte 5,0 Punkte und holte 3,2 Rebounds im Schnitt in 17:30 Minuten auf dem Court.

Entscheidung für das Team

„Ich bedanke mich bei AJ, dass er sich vor der Saison für uns entschieden hat. Wir haben von beiden Seiten das Beste versucht, die Erwartungen aufeinander abzustellen. Aber am Ende mussten wir eine Entscheidung im Sinne unseres Spiels treffen“, erklärte Sparkassen-Stars-Trainer Felix Banobre.

Stars-Geschäftsführer Tobias Steinert ergänzte: „Wir bedanken uns bei AJ für seine geleisteten Dienste.“ Es sei an der Zeit, die Mannschaft auf Cheesemans Position etwas umzustellen. „Wir wünschen AJ für seine private und berufliche Zukunft das Beste“, so Steinert. Wer auf AJ Cheeseman folgt, ist bisher nicht bekannt.

