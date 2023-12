Basketball Pro A Sparkassenstars Bochum vs. Eisbären Bremerhaven

Bochum Die Sparkassen Stars und die Eisbären Bremerhaven sorgen für Spektakel - das Publikum für tolle Atmosphäre. Am Ende bleibt aber Ernüchterung.

Ein Hallensprecher mit blau-weißer Weihnachtsmütze, Weihnachtspullis im Publikum, eine Halbzeitshow der Pop-Sängerin „Loulou“ und vor allem jede Menge Punkte in der ausverkauften Rundsporthalle: Das Christmas Game der VfL Sparkassen Stars Bochum gegen die Eisbären Bremerhaven hatte alles - am Ende blieb angesichts der 104:113-Niederlage allerdings Ernüchterung auf Bochumer Seite: Drumherum macht der Bochumer Klub viel richtig, begeistert offensichtlich viele Menschen für den Basketball - aber in dieser Saison fehlen die guten Ergebnisse.

Unser Fotograf Jonas Richter hat das Spiel begleitet und die besten Szenen auf dem Parkett sowie auf den Rängen in seiner Bildergalerie zusammengefasst:

Lange Zeit für Enttäuschung (oder Besinnlichkeit) bleibt aber nicht. Bereits am Mittwoch, 27. Dezember, steht nun das nächste Pro-A-Spiel bei den Jobstairs 46ers Gießen an, die auf Platz fünf stehen. „Es wird schwer, da etwas zu holen“, sagt Geschäftsführer Tobias Steinert. Tip-Off in Gießen ist um 19 Uhr, das Spiel wird gezeigt im Livestream auf sportdeutschland.tv

Für Bochum punkteten gegen Bremerhaven: Cohn (25 Punkte, 10 Assists, 4 Dreier), Geske (18, 4 Dreier), Kamp (11), Nelson (11), Friederici (11), Alte (10), Dietz (8), Strange (7), Zdravevski (3), Emen, Baumgarth (n.e.).

