Back-to-back Game: Astro Ladies empfangen Braunschweig

Per Kling

Bochum. Die Basketballerinnen des VfL wollen in der 2. DBBL gegen Braunschweig Revanche. Das Hinspiel hat erst kürzlich stattgefunden.

Die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum stehen am Samstag vor einem Bonusspiel. Mit Eintracht Braunschweig gastiert der Tabellenführer der zweiten DBBL Nord in der Rundsporthalle. Nach dem die Astro Ladies in Braunschweig die Hinrunde mit einer passablen Leistung beendeten, wollen sie zum Rückrundenstart noch eine Schippe drauflegen.

Denn, obwohl das Team von Trainer Michael Minnerop als Tabellenschlusslicht klar die Rolle des Underdogs innehat, heißt das nicht, dass es chancenlos ist. „In dieser Liga kann einfach alles passieren. Wir haben schon gegen den Tabellenzweiten Opladen fast gewonnen. Warum sollte nicht auch hier etwas drin sein?“, so Minnerop.

Leichte Veränderungen im Kader bei den Astro Ladies

Vor allem die überzeugende 28:26-Pausenführung aus dem letzten Duell mit Braunschweig habe den Bochumerinnen gezeigt, zu was sie im Stande sind. Im Vergleich zur letzten Woche hat sich im Kader des VfL wenig verändert.

Lediglich auf die Schwestern Emma (Schulterverletzung) und Lotta Morsbach (Knöchelverletzung) auf der Shooting Guard-Position wird Michael Minnerop verzichten müssen. Das Training unter der Woche lief konzentriert und mit dem Fokus auf das, was im Hinspiel in Braunschweig noch besser hätte laufen können.

Astro-Ladies-Coach Minnerop erwartet taktisch geprägtes Spiel

Vor allem das Verhalten beim Rebound gegen die großen Lineups der Gäste wird entscheidend für den Ausgang der Partie sein. Im Angriff geht es für die Ladies verstärkt darum, die angebotenen Lücken mit mehr Überzeugung und Tempo anzulaufen. Gerade weil sich beide Mannschaften bereits vor einer Woche schon duellierten, erwartet Michael Minnerop ein taktisch geprägtes Match: „Solche Back-to-back Games sind immer interessant. Es kennt einfach jeder die Stärken und Schwächen des Gegenübers. Wir sind auf jeden Fall heiß!“

Anpfiff der Partie der Astro Ladies Bochum gegen Eintracht Braunschweig ist am Sonntag um 17 Uhr in der Rundsporthalle am Ruhrstadion.

