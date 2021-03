B-Kreisligist RW Leithe verlängert mit Trainer Tibor Bali!

Bochum Rot-Weiß Leithe setzt auf Kontinuität. Der B-Kreisligist hat den Vertrag mit Trainer Tibor Bali um ein weiteres Jahr verlängert.

Tibor Bali bleibt Trainer der ersten Seniorenmannschaft von Rot-Weiß Leithe. Der B-Kreisligist teilte nun mit, dass der Vertrag mit Bali bis 2022 verlängert wurde. Darauf hätten sich der Vorstand sowie Bali in den vergangenen Tagen verständigt.

"Damit haben wir als Verein die Weichen für die Zukunft gestellt, wenn es mit dem Vereinssport weiter geht", sagte Geschäftsführer Jürgen Abstins.

Tibor Bali war im vergangenen Sommer nach Leithe gekommen. In der ersten Coronapause hatte der Verein ihn verpflichtet. Er führte die Mannschaft in dieser Saison bis zur Coronapause in der Hinrunde der Kreisliga B auf Platz fünf, mit zwei Spielen weniger und sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer

TuS Querenburg.

Im Pokal steht RW Leithe in der dritten Runde. Würde es auch da weitergehen, stünde ein Derby gegen die DJK Wattenscheid an.