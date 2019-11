B-Junioren des VfL Bochum verlieren gegen zehn Schalker

FC Schalke – VfL Bochum 2:0 (1:0). Die Rückrunde beginnt für Bochums B-Junioren wie die Hinrunde: mit einer Niederlage gegen den FC Schalke. Und auch das Fazit von Trainer David Siebers bleibt das gleiche wie nach dem Hinspiel: „Es war mehr möglich.“ Diesmal ganz bestimmt, denn der VfL spielte fast eine Stunde lang in Überzahl.

Die Anfangsphase der Partie gehörte ganz den Schalkern. Bereits nach drei Minuten lagen sie mit 1:0 in Front, vier Zeigerumdrehungen später wäre fast der nächste Treffer gefallen, wenn VfL-Torhüter Leon Willems einen Elfmeter nicht entschärft hätte. Nach dem ersten Ansturm hatten sich die Bochumer gesammelt, kamen immer besser ins Spiel. Bis zur Gelb-Roten Karte.

Platzverweis für Schalke kein Vorteil für Bochum

Der Platzverweis für Schalke entwickelte sich für den VfL nicht zum Vorteil. Die Gastgeber zogen sich zurück, verteidigten rigoros – und die Bochumer kamen einfach nicht mehr durch. Die größte Chance hatte Ali Demirel, der nach einem Freistoß per Kopf die Latte traf. Jubeln durften aber am Ende die Schalker, die noch einen Treffer per Elfmeter drauf setzten und die drei Zähler in Gelsenkirchen behielten.

VfL: Willems – Tersteeg, Boboy, Oermann, Argenziano – Petritt, Schultealbert (72. S. Kaba), Demirel, Mehmetoglou (61. Morgner) – Kizylis (61. Uzunbas), Schröder

Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Schalke (wdh. Foulspiel, 28.)

Tore: 1:0 (3.), 2:0 (Foulelfmeter, 61.)