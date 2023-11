Aufstiegsaspirant Everswinkel überrollt Teutonia Riemke

In der Oberliga der Frauen verlor Teutonia Riemke (v.) deutlich in Everswinkel.

Bochum. Gegen Everswinkel wurden Teutonia Riemke knallhart die Grenzen aufgezeigt. Was Trainer Weber im nächsten Spiel von seiner Mannschaft erwartet.

Teutonia Riemke ging mit jeder Menge Selbstvertrauen in die Oberliga-Partie beim Tabellenzweiten aus Everswinkel. Denn am vergangenen Spieltag feierte Riemke nach einer überzeugenden Vorstellung einen 29:26-Heimsieg gegen den Königsborner SV. Doch gegen den Aufstiegsaspiranten Everswinkel bekamen die Bochumerinnen ihre Grenzen aufgezeigt und verloren deutlich. „Everswinkel war klar besser als wir. Wir haben 37 Gegentore bekommen, auch wenn das Ergebnis sicherlich am Ende für uns gefühlt zu hoch war“, sagte Riemkes Trainer Mathias Weber.

Gegen Everswinkel fand Riemke keinen Zugriff auf das Spiel. Nach sieben Minuten führten die Gastgeber mit 4:0, erst in der neunten Minute gelang den Grün-Weißen der erste Treffer durch Cara-Samantha Franke (4:1).

Die Bochumerinnen kamen zwar langsam besser in die Partie, doch stoppen konnten sie die geballte Offensivpower der Aufstiegsaspiranten nur selten. Zur Pause lag Riemke mit vier Treffern Rückstand hinten (11:15) und hatte eine Mammut-Aufgabe in der zweiten Hälfte vor sich.

Teutonia Riemke schafft keine Aufholjagd

Es folgte allerdings keine Aufholjagd von Teutonia Riemke, Everswinkel war an diesem Tag eine Nummer zu groß und baute den Vorsprung stetig aus. Am Ende setzte es eine deutliche 25:37-Niederlage für die Mannschaft von Mathias Weber.

Wie bei der Niederlage gegen Hemer (30:37) kassierte Teutonia Riemke erneut 37 Gegentore, der bisherige Höchstwert in dieser Saison. Dennoch waren die Bochumerinnen zum Ende der ersten Hälfte am Gegner dran, doch es fehlte das Matchglück.

„Wir haben es in den Phasen, als wir wieder rangekommen sind, einfach nicht geschafft den entscheidenden Stich zu setzen, Everswinkel hat das souverän ausgenutzt und ist momentan, das muss man auch so sagen, in der Form leider nicht unser Maßstab“, sagte Weber. „Wir haben vorne definitiv auch viel zu wenig Lösungen gefunden, dass sehr kompakte Abwehr-Spiel der Gegnerinnen zu knacken. Daraus resultierte häufiges Zeitspiel, abgefangene und herausgespielte Bälle, weil zu wenig Bewegung ohne Ball stattfand.“

Teutonia Riemke erwartet nur den TuS Brockhagen

Am Samstag (19.15 Uhr, Heinrich-Böll-Halle) empfängt Teutonia Riemke den Tabellennachbarn Einigkeit Brockhagen zum Heimspiel. Dort wollen die Bochumer ein anderes Gesicht zeigen und die deutliche Auswärts-Pleite vergessen machen.

Mit einem Sieg würden die Grün-Weißen an Brockhagen vorbeiziehen und im besten Falle auf den sechsten Platz springen. Weber: „Wir brauchen einen Fortschritt in der Abwehr durch harte Arbeit im Training und mit mehr Bewegung und Mut vorne im Angriff, nicht nur phasenweise, sondern über 60 Minuten.“

Riemke: Dietrich, Owczarzak (4/2), Schmidt (2), Kogel (2), Brandt (4), Franke (8), Pfizenmaier, Mittich, Freitag, Koenig (2), Förster (1), Istrefi, Kudella (2)

