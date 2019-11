Aufstiegs-Anwärter Blau-Weiß Bochum legt Traumstart hin

Wenn Peter Voß wie mit einer Fernbedienung ein Jahr zurückschalten und dann die Gegenwart wieder einschalten würde, der Wasserball-Trainer von Blau-Weiß Bochum müsste sich vorkommen wie in zwei Welten. Und die Realität wäre ein sportliches Trainer-Paradies. Ständig gab es Rückschläge und Ausfälle in der Vorsaison, die Trainingsbeteiligung war mau, die Ergebnisse erschreckend. Und jetzt? Kann er aus dem Vollen schöpfen, hat er eine Zweitliga-Mannschaft beisammen mit jungen, dynamischen Spielern und erfahrenen Akteuren, die die Teenager führen und sich zugleich von ihnen beflügeln lassen. „Die Mischung aus Routine und Unbekümmertheit macht richtig Spaß“, sagt Peter Voß.

Der Aufstieg ist das Ziel

Insofern hat ihn der Auftakt in der 2. Liga West nicht wirklich überrascht. Bei der SGW Iserlohn setzte sich Bochum in jeder Hinsicht souverän mit 17:6 durch. Damit untermauerte die erste Männermannschaft des Vereins seine Ambitionen. Der Aufstieg ist das Ziel, dafür muss Blau-Weiß die Saison zunächst als bestes Erst-Team - die Bundesliga-Reservemannschaften dürfen nicht in die 1. Liga aufsteigen - abschließen und anschließend die Aufstiegsrunde meistern. Platz eins also ist Ziel eins. Der Aufstieg Ziel zwei, sagt Voß.

Sechs Jungs der U18 spielen mit

Hat viel vor mit seinen Wasserballern: Trainer Peter Voß Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

In Iserlohn spielten sechs Jungs der U18 mit, die erstmals in der Nachwuchs-Bundesliga spielt und bisher alle vier Partien gewonnen hat. Hinzu kommt noch der diesmal erkrankte Mats Lerner. Und die Neuen stachen auch: Im Tor der Serbe Milos Urosevic, der im Verein zudem als Torwart-Trainer arbeitet, auf dem Feld etwa Malo Guth (19/4 Treffer) und Colin Hess (16/3 Treffer). Zwei Linkshänder, die vom starken Nachwuchs des ASC Duisburg nach Bochum zurückgekehrt sind. Auch RUB-Student Lovro Roncevic steuerte zwei Tore bei.

Am Samstag steigt die Heimpremiere im Unibad

Dennoch hob Peter Voß auch mahnend den Zeigefinger: „Es war längst noch nicht das Gelbe vom Ei“, so der Trainer, dessen Wasserballer vom warmen Wasser in Iserlohn auch ein wenig gebremst wurden. Auf Touren kommen sollen sie im sportlich angenehmeren kühlen Nass des Unibades bereits am Samstag wieder, wenn der Lüner SV zur Heimpremiere vorbeischaut (18 Uhr). Nur drei Tage später, am 3. Dezember, kommt es zur ersten harten Bewährungsprobe beim ASC Duisburg II.

Viertel: 2:4, 2:4, 0:4, 2:5

Blau-Weiß: Urosevic; Guth (4), Roncevic (2), Hildebrandt, Rohe (2), Diakon (3), U. Greine, D. Greine (1), Bongatz, Petersen, Kehwald, Canavan (2), Hess (3)