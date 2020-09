Aufsteiger SW Wattenscheid startet mit großer Vorfreude

SW Wattenscheid 08 (in schwarz) startet mit einem Heimspiel in die Landesligasaison.

Wattenscheid. Sehr souverän ist SW Wattenscheid in die Landesliga aufgestiegen. Zum Start geht es nun gegen den FC Frohlinde. Es ist eine schwere Aufgabe.

SW Wattenscheid – FC Frohlinde. Groß ist die Vorfreude bei SW Wattenscheid 08 auf den Start der Landesliga, vor allem da der Rückkehrer am Sonntag ab 15 Uhr mit einem Heimspiel in die Saison starten darf.

Das Saisonziel an der Dickebank ist für 08-Coach Christian Möller schnell und klar formuliert: „Bei fünf Absteigern wollen wir so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich sammeln, um die Klasse zu erhalten. Alles andere ist bei uns kein Thema.“ Den FC Frohlinde sieht er sofort als erste Richtungsmarke. „Ein starker Gegner“, wie er findet.

Keine guten Erinnerungen an Frohlinde

Möller selbst hat keine guten Erinnerungen an Frohlinde, schließlich zogen die 08er in der letzten Landesligaspielzeit – damals noch mit dem Torhüter Möller – gleich zwei Mal den Kürzeren. Dennoch will sich Möller mit seinem Team keineswegs verstecken. „Wir werden zwar nicht wie zuletzt in der Bezirksliga auf Teufel komm raus stürmen, wollen aber unser Spiel machen. Wir sind eine spielstarke Mannschaft mit einem guten Kurzpassspiel. Und zuhause zum Auftakt möchten wir natürlich auch gewinnen.“

Auf eine taktische Ausrichtung hat er sich noch nicht endgültig festgelegt. Sowohl ein 3-5-2-System als auch eine Ausrichtung im 4-2-3-1 sind möglich. Dies hängt auch davon ab, ob Diyar Kaplan rechtzeitig fit wird. Maurice Stiller wird dagegen mit Kreuzbandriss noch länger ausfallen.

Karten an der Tageskasse

Egal auf welches System sich Möller auch festlegt, eine spezielle Rolle im 08-System wird auf jeden Fall Spielführer Jan Tegtmeier bekleiden. Für Möller eine der Schlüsselfiguren im Wattenscheider Spiel und gleichzeitig der verlängerte Arm des Trainers auf dem Spielfeld.

Eintrittskarten zum Spiel sind an der Tageskasse erhältlich.