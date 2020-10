Wenn der nach fünf Spieltagen in der Fußball-Landesliga noch ungeschlagene Tabellensechste SW Wattenscheid 08 beim bis dato noch sieglosen Vorletzten der Rangliste Firtinaspor Herne antritt, ist die Favoritenrolle schnell vergeben. „Ja, das stimmt,“ nimmt 08-Coach Christian Möller diese Rolle auch erst einmal an, verweist aber gleichzeitig auch auf die Tatsache, dass „Firtinaspor bisher ja auch erst drei Spiele ausgetragen hat“.

Das neue Selbstverständnis und Selbstvertrauen des Aufsteigers aus Wattenscheid wird auch dadurch deutlich, dass das 2:2-Unentschieden aus der Vorwoche gegen den neuen Tabellenführer aus Horsthausen auch unter der Woche noch als Niederlage empfunden und bei aller Freude über die bisherigen guten Leistungen doch als so etwas wie ein Stimmungskiller empfunden wurde. „Die Mannschaft holt aktuell das Maximale aus sich heraus“, findet Möller schnell einen Grund für den Höhenflug der 08er.

Sturmproblem bei SW Wattenscheid 08? Tegtmeier und Cece machen das vergessen

Und dies auch ohne gelernten Stürmer im Kader. Mit Jan Tegtmeier und Cem Cece rücken offensive Mittelfeldspieler in die zentrale Angriffsposition und machen die Schwachstelle im SW-Kader Woche für Woche in den 90 Minuten auf dem Feld vergessen. Überhaupt kommen die Erfolge an der Dickebank nicht von ungefähr. Mit formidabler Einstellung, konstanten Leistungen und jeder Menge Substanz auf dem Platz haben die Möller-Schützlinge bisher gezeigt, dass sie auch in der Landesliga eine gute Rolle spielen können.

Dies wollen sie auch in Herne zeigen, auch wenn Möller durchaus Respekt vor den Gastgebern hat. „Ein 0:0 in Kirchhörde ist ja nicht so schlecht, und das spielt man ja nicht mal einfach so“, findet Möller. Im Gegensatz zur Vorwoche gehört Felix Grabienski wieder zum Aufgebot.