Aufbau nach Verletzung: Bochumer helfen Liegestütze

Marco Costanzino (r.) spielt bereits in der dritten Saison für Concordia Wiemelhausen in der Westfalenliga.

Bochum. Wegen der Coronakrise ruht auch der Sport. In unserer Serie stellen wir Bochumer vor, wie sie sich fit halten. Heute: Fußballer Marco Costanzino.

Der 26-jährige Marco Costanzino ist in Bochumer Amateurfußball-Kreisen durchaus bekannt. Als Mittelfeldspieler steht er aktuell bereits in der dritten Saison in Folge beim Westfalenligisten Concordia Wiemelhausen unter Vertrag. Zuvor kickte der gelernte Bürokaufmann in Hordel und beim SC Weitmar 45, seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim SC Union Bergen. Aktuell macht er Aufbautraining.

In der bisherigen Saison war der offensive Mittelfeldspieler nicht vom Glück verfolgt: Nach einer Verletzung im Oktober kugelte er sich im Januar bei der Hallen-Stadtmeisterschaft erneut seine Schulter aus. Es folgte eine Operation, weil verschiedene Bänder in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Seitdem ist ihm Fußballspielen logischerweise untersagt, drei Mal in der Woche bekommt er Physiotherapie. Wie sich der Routinier dennoch, und gerade zu Corona-Zeiten, zu Hause fit hält, das erklärte er auf WAZ-Anfrage.

Drei Mal in der Woche Physiotherapie

„Also erst einmal werde ich drei Mal in der Woche bei der Physio gut durchgeknetet. Das tut sehr gut und entspannt die Muskulatur. Natürlich mache ich dort auch andere Übungen, der Arm muss ja wieder beweglicher werden. Die gleichen Übungen versuche ich auch täglich zu Hause zu machen. Verschieden ausgeführte, einarmige Liegestütze. Manchmal in der Hocke, teilweise lehne ich mich aber auch schräg gegen die Wand und versuche so, die Schulterbeweglichkeit zu verbessern.“

Weil er beim Joggen den Arm noch zu viel bewegen würde, kann er damit erst in der kommenden Woche anfangen. „Dann werde ich sicherlich auch regelmäßig laufen gehen, um die Kondition wieder zu verbessern. Eine besondere Strecke habe ich dafür aber nicht, ich mache einfach die Tür auf und laufe drauflos.“