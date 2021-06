Auch Phil Britscho verlängert bei Oberligist Wattenscheid 09

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 wird auch in der kommenden Oberligasaison einen guten Kader haben. Nun hat ein weiterer Spieler seinen Vertrag verlängert.

Die Kaderplanung bei der SG Wattenscheid 09 für die Saison 2021/22 ist weit vorangeschritten. Mit Phil Britscho verlängert ein weiterer Leistungsträger der Vorsaison seinen Vertrag. Der Linksverteidiger wechselte 2020 von der TSG Sprockhövel nach Wattenscheid und stand in allen neun Partien, die in der vergangenen Saison ausgetragen wurden, auf dem Platz.

„Ich freue mich, weiterhin in Wattenscheid zu spielen“, sagte Phil Britscho. „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft, dem Trainerteam und dem Umfeld ist echt super. Der Saisonabbruch war ein kleiner Dämpfer, weil wir gut in die Saison gestartet sind. Aber deswegen ist die Vorfreude auf die neue Saison noch größer. Ich hoffe, dass wir den Fans und allen anderen im Verein etwas zurückgeben können. Wir spüren das Vertrauen und die Vorfreude, welches sie in den Neuanfang des Vereins und uns als Team setzen.“

Trainer und Vater Christian Britscho ist zufrieden mit dem 21-Jährigen: „Phil ist ein guter Aufbauspieler, der uns durch seine Dynamik und Übersicht auf der linken gut tut. In der letzten Saison konnte er zeigen, dass er auf hohem Niveau die Spiele absolvieren kann und war in der kurzen Saison einer derjenigen, die tagtäglich ihre Leistung gebracht haben.“

