Auch Joos verlängert bei den Sparkassen Stars Bochum

Der Mann der Play-offs und auch in der nächsten Saison bei den VfL Sparkassen Stars Bochum unter Vertrag: Johannes Joos (M.)

Bochum. Die VfL Sparkassen Stars Bochum stellen sich nach dem Aufstieg in die ProA für die neue Saison auf. Ein weiterer Leistungsträger hat verlängert.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum wollen nach dem Aufstieg in der ProA auch dort eine gute Rolle spielen. Damit das so klappen kann, will der Verein ein möglichst gutes Team zusammenstellen. Nachdem der Verein zuletzt mit Trainer Felix Banobre und drei Spielern verlängert hatte, gibt es nun die Meldung, dass der nächste Leistungsträger bleibt.

Johannes Joos hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Er kehrt mit den Sparkassen Stars in die Liga zurück, in der er vor seinem Engagement in Bochum bereits einige Jahre erfolgreich absolviert hatte.

Die Zahlen von Johannes Joos aus der vergangenen Saison beim VfL sprechen eine klare Sprache. 19,2 Punkte im Schnitt, dazu 7,9 Rebounds, 2,5 Assists und eine Dreierquote von 36,7 Prozent schaffte der 26-Jährige. Damit war er zweitbester Scorer im Team von Felix Banobre und der zweittreffsicherste Dreierschütze des Aufstiegsteams.

Rückkehr zum VfL nach einem Praktikum

Der 2,06 Meter große Forward macht in diesem Sommer ein Praktikum, wird aber pünktlich zur kommenden Saison wieder nach Bochum zurückkehren. Zuvor spielte Joos bereits sieben Jahre durchgehend mit dem FC Schalke 04, den Römerstrom Gladiators Trier, den VfL Kirchheim Knights und dem Team Ehingen/Urspring in der zweithöchsten Spielklasse des deutschen Basketballs. Er kennt die Liga daher bestens.

„Mit Johannes Joos haben wir einen Spieler auf einem sehr hohen Niveau, der perfekt zu unserem Team und unserem Style passt“, sagte Banobre. „Er ist ein herausragender Teamspieler. Diese Verlängerung war sehr wichtig für uns, da ich weiß, dass er sich auf dem höheren Level der Liga behaupten kann. Ich bin sehr glücklich, dass er bei uns bleibt.“

„Johannes war einer der Stützpfeiler unseres Aufstieges, er hat dem Team sportlich wie auch menschlich sehr viel gegeben“, so Hans Peter Diehr, Gesellschafter der Sparkassen Stars. „Er verfügt über reichlich Erfahrung in der ProA und wird auch dort eine entscheidende Rolle spielen. Wir sind sehr glücklich, einen weiteren deutschen Leistungsträger an uns gebunden zu haben und damit auch dem eigenen Anspruch auf Kontinuität bei der Kaderplanung gerecht zu werden.“

Joos musste nicht lange überlegen

„Johannes Joos hat uns zum Aufstieg getragen und ist in den Playoffs regelrecht explodiert“, sagte Geschäftsführer Tobias Steinert. „Mich freut es sehr, dass ein erfahrener Spieler wie er, der zudem mit einem wahnsinnig hohen Basketball-IQ versehen ist, mit uns in die ProA gehen wird und den Sparkassen Stars die Treue hält. Diese Vertragsverlängerung war für uns eine wichtige Säule in der Kaderplanung und nun haben wir den Kern unserer Big Men mit ihm, Kilian Dietz und Neuzugang Björn Rohwer zusammen. Der letzte verbleibene Kaderspot auf den Big-Man-Positionen wird ein Importspieler bekleiden.“

„Ich fühle mich einfach wohl hier und kenne das Umfeld“, sagte Joos. „Dazu kommen die Ambitionen wieder in der ProA zu spielen. Ich freue mich sehr darauf, wieder auf dem höheren Level zu spielen. Ich bin sehr zuversichtlich und freue mich darauf, dass wir in der ProA unser Potenzial zeigen können. Es passte einfach alles zusammen und deshalb musste ich nicht lange überlegen.“

