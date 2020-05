Astro Stars Bochum für gute Nachwuchsarbeit ausgezeichnet

Bochum. Trotz Coronakrise hat die 2. Basketball Bundesliga Vereine für ihre Jugendarbeit ausgezeichnet. Die Astro Stars Bochum gehören dazu.

Trotz Coronakrise und dem vorzeitigen Ende der 2. Basketball-Bundesliga werden erneut die Vereine prämiert, die die beste Nachwuchsarbeit leisten. Hinter LOK Bernau belegen die VfL Astro Stars Bochum in der gesamten ProB den zweiten Platz. Sie haben damit zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung erhalten.

Zu den wesentlichen Kriterien bei der Beurteilung gehören die Spielzeit junger Spieler in der Bundesliga sowie die Anzahl der Jugendmannschaften, ausgebildeten Trainer und Schul-AG’S. „Bei den Schulen haben die Verantwortlichen Jürgen Mühlenbein und Michael Minnerop im Rahmen der Stadtwerke-Akademie hervorragende Arbeit geleistet, sagt Hans Peter Diehr, Finanzvorstand der VfL Sparkassen Stars. „Aber auch die stetige Qualifizierung und Ausbildung der Übungsleiter sowie der Einsatz der hauptamtlich und ehrenamtlich Verantwortlichen im Jugendbereich, haben diese Auszeichnung erst möglich gemacht.“

Standort Bochum stärken

Die Auszeichnung sei eine Bestätigung für die gute Arbeit in der Nachwuchsarbeit des Vereins, so Diehr. „Das beinhaltet auch die Teilnahme an den Jugendbundesligaprogrammen und ebenso, sich um den weiblichen und männlichen Nachwuchs mit stetig wachsendem Erfolg zu kümmern.“ Das Erreichte weiter zu verbessern und auszubauen sei das erklärte Ziel des Vereins, „um auch in Zukunft wieder zu den ausgezeichneten Nachwuchsstandorten zu gehören und den Basketballstandort Bochum nachhaltig zu stärken“.