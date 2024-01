Bochum Carina Thomas soll die Bochumer Zweitliga-Basketballerinnen durch die nächsten zwei Spiele führen. Die Interimstrainerin erklärt, wie sie ihre Aufgabe sieht.

So neu war die Situation für Carina Thomas gar nicht. Schon zweimal in dieser Saison stand sie als Verantwortliche an der Seitenlinie bei den VfL Viactiv Astro Ladies. Ihren dritten Auftritt an der Seitenlinie erlebte sie bei der 54:72-Niederlage gegen BBC Osnabrück nun als Interims-Headcoach der Bochumer Basketball-Zweitligistinnen.

Thomas und Mannschaftsbetreuer Luke Köhler werden keine dauerhaften Spuren im Bochumer Spiel hinterlassen. Dafür sind sie auch gar nicht verantwortlich. Grundsätzliches an Taktik und Spielweise werde nicht verändert. Denn schon im Februar beginnt mit Ex-Astro-Lady Sarah Olson der eigentliche Headcoach seine Arbeit.

Astro Ladies Bochum: Erst der Spitzenreiter, dann der Letzte

Ohne Ansprüche ist das Interims-Duo nicht an den Start gegangen. Denn noch ist weder ein Playoff-Platz sicher noch der Klassenerhalt. In der Liga geht es eng zu. Allein die BG Avides Hurricanes ziehen an der Spitze einsam ihre Kreise – und sind gleich der kommende Gegner der Astro Ladies (21. Januar, 16 Uhr). „Das nimmt den Druck etwas heraus“, meint Thomas. „Wir haben nichts zu verlieren. Es ist nicht das Spiel, was wir gewinnen müssen.“ Pessimismus verbietet sie sich aber.

Interimstrainerin Carina Thomas (Astro Ladies Bochum). Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Schließlich haben die Hurricanes am Wochenende gegen Neuss ihre erste Saisonniederlage einstecken müssen. Mit Grünberg wartet zum Januar-Abschluss der nun Letzte auf die Astro Ladies (28. Januar, 17 Uhr). Die Pointe: Genau gegen diese beiden Gegner coachte sie auch schon in der Hinrunde.

„Uns wurde gegen Osnabrück aufgezeigt, wo wir noch dran zu arbeiten haben“, meint Thomas. Die Astro Ladies fanden beim Druck gegen den Spielaufbau keine Mittel. „Das soll nicht noch einmal vorkommen.“ Die kurze Amtszeit soll im Januar nämlich nicht mit zwei Niederlagen enden.

