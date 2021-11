Astro-Ladies empfangen Tabellenzweiten Opladen Hawks

Bochum. Eine äußerst schwierige Aufgabe steht den Basketballerinnen der Astro-Ladies in der 2. DBBL bevor. Sie empfangen das Top-Team der Opladen Hawks.

Die VfL VIACTIV Astro Ladies Bochum empfangen am Sonntag mit den BBZ Opladen Hawks den Tabellenzweiten der 2. DBBL Nord und benötigen einen Sahnetag, um zu bestehen. Nach bereits sieben Niederlagen in Folge zum Saisonstart stehen die Ladies immer mehr unter Druck, etwas Zählbares einzufahren, damit der Abstiegskampf nicht in allzu weite Ferne rückt. Trotz der Misere ist die Stimmung bei den Bochumerinnen unverändert zuversichtlich.

„Die Mannschaft trainiert weiter motiviert und weiß, dass sie irgendwann punkten wird“, so Trainer Michael Minnerop. Dafür, dass das schon am morgigen Nachmittag passiert, braucht es eine Glanzleistung. Die BZZ Opladen Hawks sind eine Mannschaft, die auf keiner Ebene eine Schwäche hat, vor allem viele Ballgewinne erzwingt und dann über den Fastbreak Körbe erzielt.

Starke Hawks-Spielerinnen mit WNBA-Erfahrung

Die Hawks verfügen zudem über sehr erfahrenes Personal: Mit Lea Wolff, die das Spiel von Opladen überragend gestaltet und Ambrosia Anderson, die bereits in der WNBA spielte, kommen zwei bärenstarke Basketballerinnen auf die Astro Ladies zu. Diese treten bis auf Lotta und Emma Morsbach, deren Spielfähigkeit noch fraglich ist, mit einem vollen Kader an.

Trotz der klaren Rollenverteilung ist der VfL nicht ohne Chance, denn das Niveau in der Liga liegt dicht beieinander und an einem guten Tag, kann jeder jeden schlagen. Zudem spielen die Astro Ladies vor heimischer Kulisse. Michael Minnerop sieht die anstehende Partie dennoch als Bonusspiel: „Wir können nur gewinnen. Opladen ist sehr stark. Wir werden aber alles in die Waagschale werfen und uns niemals aufgeben“. Tip-Off ist Sonntag um 14 Uhr in der Rundsporthalle am Ruhrstadion.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum