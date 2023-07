Astro Ladies: Der Stand bei Trainersuche und Kaderplanung

Die Viactiv Astro Ladies sind in der Sommerpause der 2. Basketball-Bundesliga – im Kader wird es einige Änderungen geben.

Bochum. Die Bochumer Zweitliga-Basketballerinnen feilen am Team für die neue Saison. Keylyn Filewich bleibt – aber die wichtigste Position ist unbesetzt.

Erfolg macht vieles einfacher, aber auch nicht alles. Die VfL Viactiv Astro Ladies können auf eine der erfolgreichsten Spielzeiten der jüngeren Vereinsgeschichte zurückblicken. Teilnahme am Final-Four-Turnier, Platz vier in der DBBL2. Das müsste die Arbeit im Sommer eigentlich vereinfachen. Eigentlich.

Denn noch ist relativ unklar, mit welchem Kader die Bochumer Zweitliga-Basketballerinnen in der kommenden Saison antreten werden. Baustellen gibt es zur genüge, ob nun auf dem Platz oder daneben. In Unruhe verfällt man bei den Astro Ladies dennoch nicht.

Nach dem Abschied von Teresa Schielke gibt es noch keine neue Trainerin

Die größte Herausforderung und die wohl wichtigste Personalie ist derzeit die des Headcoaches. Nachdem Trainerin Teresa Schielke ihr Amt nach dem Saisonende niedergelegt hatte, ist der Posten unbesetzt. "Da gibt es auch noch keine neuen Infos", meint VfL-Sprecherin Weronika Schielke. Da der zukünftige Headcoach auch ein Wörtchen in Sachen Kaderplanung und Neuverpflichtungen mitreden sollte, ist auch dort bei den Astro Ladies derzeit noch kaum Bewegung zu beobachten.

Stillstand bedeutet das aber noch lange nicht. Denn ein wenig was hat sich bei den Bochumerinnen getan. Die "Klasse von 2005" verlässt die Astro Ladies vorerst. Der Abgang von Lara Langermann ans College in die USA stand schon während der laufenden Saison mit. Nun ziehen zwei Altersgenossinnen nach.

Charlotte Behr geht nach Osnabrück, Kahlbaum pausiert

VfL-Urgestein Charlotte Behr wird nach ihrem Abitur in Osnabrück studieren und sich dort dem DBBL2-Aufsteiger BBC Osnabrück anschließen. Immerhin für 40 Minuten wird sie in der kommenden Saison wieder nach Bochum kommen.

Keylyn Filewich spielt weiter für die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Bis das bei Kristina Kahlbaum der Fall ist, wird wohl mindestens ein Jahr vergehen – sie geht nach ihrem Abitur nach Neuseeland. Kahlbaum war zwar vor allem in der 2. Mannschaft aktiv, konnte aber auch schon einige Zweitliga-Minuten sammeln. "Wir müssen schauen, wie es mit ihr weitergeht, wenn sie zurückkommt", sagt Schielke. "Man muss sehen, wie fit sie dann ist und, ob das überhaupt ihr Plan ist, weiter zu spielen. Vom Verein gibt es aber erstmal kein Veto."

Leistungträgerin bleibt: Kanadierin Filewich hat zugesagt

Auch wenn mit Langermann eine Leistungsträgerin verloren gegangen ist, bleibt eine andere an Bord. Keylyn Filewich wird weiter für Bochum auflaufen. Die Kanadierin hat in ihrem ersten Profi-Jahr alle Erwartungen erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Im Spiel um Platz drei gegen die BBZ Opladen Hawks war sie mit 29 Punkten beste Bochumerin. "Das freut uns sehr. Sie hat von Anfang an auch menschlich gut reingepasst." Eine Verlängerung sei nur Formsache gewesen.

Beim Profil für Zugänge halten die Astro Ladies sich alles offen. "Eine gute Mischung ist immer von Vorteil", meint Schielke. Sprich, weder werden die Bochumerinnen voll auf die Jugend setzen, noch mit ausschließlich erfahrenen Neuzugängen planen.

