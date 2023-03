Astro Ladies Bochum wollen sich Schwung für Play-offs holen

Bochum. In der 2. DBBL steht für die Astro Ladies Bochum der letzte Spieltag an. Platz drei ist gebucht. Das Team hofft auf Schwung für die Play-offs.

Diese Saison der VfL Viactiv Astro Ladies Bochum ist kaum zu toppen. Dem sportlichen Abstieg nach der vergangenen Saison folgte der Klassenerhalt am Grünen Tisch. Die Ladies blieben in der 2. DBBL, haben da bereits vor dem letzten Spiel gegen die Young Dolphins Marburg – Samstag, 19 Uhr, Rundsporthalle – Platz drei und die Play-offs sicher. Dazu spielte das Team am vergangenen Wochenende beim Top-4-Pokalturnier. Und nun wurde es auch noch zur Mannschaft des Jahres 2022 in Bochum gekürt.

Höhepunkte folgt auf Höhepunkt, Erfolg reiht sich an Erfolg. Die Astro Ladies haben aus einer Saison, in die sie mit der Hoffnung auf den Klassenerhalt gegangen waren, bereits jetzt eine komplett ungewöhnliche Saison gemacht.

In den Play-offs treffen die Astro Ladies Bochum auf Stuttgart oder Freiburg

Das Spiel in der Liga gegen Marburg nehmen sie jetzt mit, nehmen es als Einspielhilfe für die Play-offs, die nach dem Ende der regulären Punkterunde beginnen. Auf Platz zwei können sie nicht mehr kommen, da sie den direkten Vergleich mit Chemnitz verloren haben.

In den Play-offs wird es mit großer Wahrscheinlichkeit gegen den MTV Stuttgart gehen. Das Team ist derzeit Sechster der Südstaffel, kann aber noch theoretisch von den Eisvögeln USC Freiburg II verdrängt werden.

Den Bochumerinnen ist das fast egal. So oder so steht eine weite Auswärtsfahrt an. Die Play-offs werden im Modus Sieger aus Hin- und Rückspiel entschieden.

