Astro Ladies Bochum wollen in Grünberg nicht „nur“ gewinnen

Bochum. Ein Sieg in Grünberg ist eine Pflichtaufgabe im Abstiegskampf für die Bochumer Basketballerinnen. Das Hinspiel ging allerdings verloren.

Saisonendspurt für die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum: Das Team von Headcoach Michael Minnerop gastiert am Sonnabend bei den Bender Baskets Grünberg, dem Vorletzten der zweiten DBBL Nord. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge stehen die Bochumer Basketballerinnen auf Rang acht und müssten somit nicht in die Abstiegsrunde.

Zwar geht es in Grünberg gegen einen Gegner, gegen den man im Hinspiel in den Schlussminuten noch den Sieg herschenkte. Doch seit der Verpflichtung von Sarah Olson, die den VfL in der Rückrunde als Spielmacherin überragend dirigiert, haben die Ladies bewiesen, auch in der Crunchtime einen kühlen Kopf zu haben.

Astro Ladies Bochum müssen gegen Grünberg auch auf den direkten Vergleich achten

„Dafür haben wir jede Trainingseinheit hart gearbeitet“, so Michael Minnerop nach dem Kantersieg vergangene Woche gegen Marburg. Nun haben die Bochumerinnen in Grünberg die Chance, sich mit zwei Punkten noch weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen und in die letzten beiden Partien gegen Alba Berlin und die Tigers aus Neuss ohne großen Druck gehen zu können.

VfL Ladies Bochum bezwingen USV Vimodrom Baskets Jenacke VfL Ladies Bochum bezwingen USV Vimodrom Baskets Jenacke Endspiel Nummer eins gewonnen, das zweite folgt am Sonnabend gegen Marburg für Basketball-Zweitligist Bochum. Foto: Gero Helm

Gegen die Bender Baskets wird es verstärkt darauf ankommen, den Gegner früh unter Druck zu setzen und nach schnellen Ballgewinnen Punkte im Gegenstoß zu erzielen – so wie es schon in den vergangenen Partien zum Erfolg führte.

Wenn den Blau-Weißen eine ähnlich starke Leistung wie gegen Marburg gelingt, stehen die Chancen nicht schlecht, die 64:75-Hinspielniederlage zu übertrumpfen, um zur Not bei einer Punktgleichheit mit Grünberg im direkten Vergleich besser zu sein und damit die höhere Platzierung sicher zu haben.

Der Einsatz von Kimberly Pohlmann ist noch fraglich

Personell sind die Viactiv Astro Ladies gut aufgestellt. Bis auf Kimberly Pohlmann, dessen Auflaufen noch fraglich ist, sind alle Leistungsträgerinnen an Bord. Tip-Off des Spiels der Bender Baskets Grünberg gegen die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum ist am Sonnabend um 19:30 Uhr in der Sporthalle der Theo-Koch-Schule in Grünberg.

