Astro Ladies Bochum wollen guten Play-off-Platz sichern

Keylyn Filewich (v.l.) will sich mit den VfL Viactiv Astro Ladies Bochum eine möglichst gute Ausgangslage für die Play-offs in der 2. DBBL sichern.

Bochum. Die Saison in der 2. DBBL geht für die Astro Ladies Bochum auf die Zielgeraden. Drei Spiele stehen noch an. Platz drei ist fast sicher.

Die Saison in der 2. DBBL geht auf die Zielgeraden. Vier Spieltage stehen noch an, einige Entscheidungen stehen nun an. So wollen sich die die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum einen möglichst guten Platz für die Play-offs sichern. Platz zwei ist kaum noch zu erreichen, Platz drei noch nicht sicher. Mit einem Sieg bei den BG 74 Veilchen Göttingen wäre ein weiterer wichtiger Schritt gemacht (So., 16 Uhr).

Für Play-offs ist Bochum bereits Playoffs qualifiziert. Nun geht es wiederum darum, den dritten Platz zu verteidigen. Platz zwei wäre nur zu erreichen, wenn die Bochumerinnen ihre Spiele gewinnen und Chemnitz noch mindestens zweimal verliert.

Auf den Vierten Rotenburg haben die Astro Ladies zwei Siege Vorsprung. Käme es hier allerdings zu einem direkten Vergleich, würde Bochum auf Platz vier rutschen. Das Team von Trainerin Teresa Schielke benötigt also noch zwei Siege, um den dritten Platz zu sichern und mit einem Heimrecht in die Playoffs zu starten. Dieses Ziel will das Team möglichst noch vor dem Pokal-Top-4 am 18./19. März in Osnabrück erreichen.

Astro Ladies Bochum starten Schlussspurt in der Hauptrunde

Pressesprecherin Weronika Schielke gibt entsprechend die Marschroute vor: „Nach zwei bitteren Heimniederlagen in Folge wollen wir den Schlussspurt in der Hauptrunde starten.“

Die Voraussetzungen dafür könnten aktuell besser sein. „Die Halle ist während des Trainings im Moment leerer als gewohnt“, sagte Weronika Schielke. „Die Erkältungswelle und Verletzungen machen auch vor uns keinen Halt.“ Dennoch soll es in Göttingen mit einem Sieg klappen.

„Die Spiele gegen Göttingen diese Saison waren intensiv und spannend und natürlich erfolgreich für uns“, sagte Weronika Schielke. „Das waren gute Partien und wir freuen uns auch auf die nächste Begegnung. Göttingen ist ein Team mit einem ähnlich schnellen Spielstil wie wir. Unser Fokus liegt darauf, wieder über alle Viertel hinweg konzentriert aufzutreten. Das hat uns in den vergangenen Partien gefehlt.“

In der Hinrunde war Spiel der Astro Ladies Bochum gegen Göttingen ein Topspiel

In der Hinrunde war das Spiel noch ein Topspiel zwischen Tabellenführer Bochum und dem Zweiten Göttingen. Nun spielt der Dritte beim Sechsten. Von den vergangenen acht Spielen hat Göttingen sieben verloren. In der Rückrunde gab es bislang nur einen Sieg gegen Schlusslicht Neuss.

Göttingen ist derzeit punktgleich mit dem Siebten Grünberg und dem Achten Lichterfelde, hat einen Sieg Vorsprung auf den Neunten Braunschweig und den Zehnten Herne. Für das Team geht es in den letzten vier Spielen der Hauptrunde um den Klassenerhalt.

