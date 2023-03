Astro Ladies Bochum verlieren ersatzgeschwächt in Göttingen

Bochum. Die Play-offs in der 2. DBBL haben die Astro Ladies Bochum sicher. Gegen Göttingen wäre mehr drin gewesen. Personelle Probleme verhinderten das.

Für die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum stand die letzte Auswärtsfahrt der Hauptrunde in der 2. DBBL an. es ging in die Universitätsstadt Göttingen. Gegen die Veilchen Göttingen hatten die Astro Ladies in der laufenden Saison bereits zweimal gewinnen können. In der Hinrunde gab es einen 68:62-Sieg, im Pokal-Achtelfinale einen 69:67-Erfolg. Aller guten Dinge waren es in diesem Vergleich dann für Göttingen. Die Astro Ladies verloren mit 59:72.

War das Spiel in der Hinrunde noch das Topspiel des Spieltages mit dem Vergleich des Ersten Bochum gegen den Zweiten, war nun die Ausgangslage eine andere. Die Astro Ladies sind bereits für die Playoffs qualifiziert. Dagegen geht es für die Göttingerinnen auf der Zielgeraden der Saison um alles oder Nichts.

Die Veilchen wollen nach der erfolgreichen Hinrunde die Playoffs auf keinen Fall verpassen. Für Bochum geht es eigentlich nur noch darum, den dritten Platz zu verteidigen. Der zweite Platz wäre nur noch zu erreichen, wenn Chemnitz zweimal patzen würde. Bochum aber müsste natürlich auch est einmal seine spiele gewinnen.

Astro Ladies Bochum mit personellen Problemen

Die Voraussetzungen für einen Sieg in Göttingen waren schlecht. Mit nur acht Spielerinnen trat Bochum die Auswärtsfahrt an. Die fehlenden personellen Alternativen machten sich im Spiel bemerkbar. Mit zunehmende Spielzeit übernahm Göttingen immer mehr das Spielgeschehen, hatte vor allem ein großes Plus bei den Rebounds.

Ab dem zweiten Viertel baute Göttingen den Vorsprung aus, führte zwischenzeitlich mit 19 Punkten Abstand. Mehr als Ergebnis-Kosmetik war für die Bochumerinnen an diesem Tag nicht drin. Immerhin hielten sie die Köpfe oben, gewannen das vierte Viertel mit 17:14.

Weiter geht es am kommenden Sonntag, 12. März, mit dem Heimspiel gegen das Schlusslicht TG Neuss Tigers. Eine Woche später steht für die Bochumerinnen mit der Teilnahme an Top-4-Pokalturnier in Osnabrück der erste große Höhepunkt der Saison an.

Viertel: 18:17, 16:9, 24:16, 24:17

Bochum: Olson, Bleker (7), Langermann (12), E. Morsbach (7), Filewich (21), l. Morsbach, Martin (12), Kullik

