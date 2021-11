Astro Ladies Bochum: US-Neuzugang fehlt beim Keller-Endspiel

Lara Langermann, hier im Spiel der Viactiv Astro Ladies Bochum gegen Grünberg, empfangen am Sonntagabend Osnabrück – ein richtungsweisendes Spiel im Tabellenkeller der 2. DBBL.

Per Kling

Bochum. Gegen Osnabrück muss Bochum punkten – ansonsten ist der Klassenerhalt kaum zu schaffen. Eine Neue wurde verpflichtet, spielt aber noch nicht mit.

Die aktuelle Situation der VfL Viactiv Astro Ladies Bochum ist ernüchternd: Nach neun Niederlagen steht das Team von Trainer Michael Minnerop abgeschlagen und ohne Sieg auf dem zwölften Platz der 2. DBBL Nord und hat nun nur noch zwei Chancen, in der Hinrunde zu punkten. Die bedeutsamste bietet sich bereits morgen Abend: Die Ladies empfangen mit der Panthers Academy Osnabrück einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Osnabrück gewann bisher nur zwei seiner neun Spiele und steht fast so schlecht da, wie Bochum. Neben den Panthers siegten auch noch Marburg und Jena lediglich zweimal. Davon jeweils einmal gegen den VfL. Auch deshalb hat das heutige Duell besondere Brisanz. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Ohne Sieg rückt der Klassenerhalt in weite Ferne“, erklärt Michael Minnerop.

Astro Ladies Bochum: Zuletzt zeigte die Formkurve nach unten

Die vergangenen Partien liefen bei den Bochumerinnen durchwachsen. Nach stetigen Leistungssteigerungen von Woche zu Woche, die beim starken Auftritt gegen den Tabellenzweiten BBZ Opladen ihren Höhepunkt fanden, hielt man dem Druck vergangenen Sonnabend nicht stand und war in Marburg chancenlos.

Dennoch stehen die Vorzeichen für die Ladies nicht schlecht: Fast der gesamte Kader ist an Bord und lediglich Shooting Guard Lotta Morsbach fehlt weiterhin verletzt. Außerdem kann der namhafte Neuzugang auf der Spielmacherposition, die Amerikanerin Sarah Olsen im morgigen Spiel aufgrund der noch fehlenden Spielberechtigung nicht auflaufen.

Nachwuchsteam des Osnabrücker Bundesligisten ist nicht zu unterschätzen

Das Training unter der Woche lief sehr intensiv und die Niederlage gegen Marburg wurde so gut es geht verdrängt. „Wir wissen, dass das nicht unser Maximum war. Daher haben wir uns auch nicht intensiv mit der Fehleranalyse aus diesem Spiel beschäftigt“, so Minnerop.

Es gelte eher, sich wieder auf die eigene Stärke in der druckvollen Defensive zu besinnen. Allerdings ist der Glaube, dass sich die morgigen Gäste mit körperlicher Verteidigung beeindrucken lassen, ein Trugschluss. Die Panthers sind der junge Unterbau ihrer Erstligamannschaft und agieren vor allem gegen den Ball aggressiv.

Michael Minnerop und die VfL Vaictiv Astro Ladies. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Michael Minnerop erwartet daher ein Spiel „defensiv geprägtes Match“. Ein Sieg am Sonntag wäre sowohl für das Selbstvertrauen als auch für die Tabellensituation immens wichtig. Sollte Osnabrück als dritter Abstiegskonkurrent den Ladies ebenfalls die Punkte wegnehmen, wird das Ziel Klassenerhalt in der Rückrunde eine Mammutaufgabe für die Minnerop-Auswahl. Tip-Off dieses richtungsweisenden Spiels ist Sonntag um 18 Uhr in der Rundsporthalle.

