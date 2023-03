Astro Ladies Bochum treffen in den Play-offs auf TS München

Bochum. Die Astro Ladies Bochum bleiben auf der Erfolgswelle. Zum Abschluss der Punkterunde gab es einen Sieg. Sie gehen von Platz zwei in die Play-offs.

Die guten Ergebnisse und Nachrichten nehmen bei den Basketballerinnen der VfL Viactiv Astro Ladies Bochum kein Ende. Der Teilnahme am Pokal-Top-4-Turnier folgte die Ehrung zur Mannschaft der Stadt Bochum. Am letzten Spieltag der 2. DBBL folgte darauf wiederum der 68:52-Erfolg gegen die Young Dolphins Marburg. Das wiederum führt dazu, dass das Team von Trainerin Theresa Schielke von Platz zwei aus in die Play-offs startet.

Gegner in der ersten Runde wird TS Jahn München sein, wobei TS für Turnerschaft steht. München belegt in der Abschluss-Tabelle der Südstaffel Platz 7. Spiel eins der ersten Play-off-Runde für die Bochumerinnen findet Karsamstag, 8. April, in Bochum statt, Spiel zwei dann am Ostermontag, 10. März, in München.

Die Astro Ladies gehen als Favorit in die Spiele. Favorit wären sie in der ersten Play-off-Runde auch gewesen, wenn sie Platz drei belegt hätten. „Wir sind auch von Platz drei ausgegangen“, sagte Teamsprecherin Weronika Schielke. „Schließlich mussten wir nicht nur unser Spiel gegen Marburg gewinnen. Chemnitz musste zeitgleich verlieren.“ Genau das passierte dann aber.

Astro Ladies Bochum mit Arbeitssieg gegen Marburg

Hinter BBZ Opladen belegen die Astro Ladies Platz zwei. Gegen Marburg zeigte das Team nach eigener Aussage, „nicht das beste Saisonspiel“. Aber für einen Arbeitssieg gibt es eben auch Punkte. Chemnitz verlor bei den Falcons Bad Homburg.

Die Astro Ladies hatten gegen Marburg zumeist alles im Griff. Zwei gute Viertel reichten zum Sieg. Das erste Viertel gewannen sie mit 31:18, das vierte Viertel mit 21:8. Die Viertel drei und vier gingen an Marburg. Beste Werferinnen waren Sarah Olson mit 17, Leonie Bleker mit elf, Keylyn Filewich mit 14 und Lucie Friedrich mit 13 Punkten.

„Die Teilnahme am Top-4-Turnier, die Sportler-Ehrung, das hat allen noch etwas mehr Energie gegeben“, sagte Weronika Schielke. „Solche Erfolge beflügeln einen noch mehr.“

Die 1. Liga ist noch kein Thema bei den Astro Ladies Bochum

Mit einem möglichen Aufstieg haben sich die Astro Ladies aber noch nicht beschäftigt. „Unser Saisonziel war ein anderes“, sagt Weronika Schielke. „An die 1. Liga denken wir noch nicht.“ Bis dahin wäre es auch noch ein weiter Weg. Die Astro Ladies müssten noch drei weitere Play-off-Runden überstehen.

Das sind zunächst die Begegnungen im Achtelfinale, der ersten Play-off-Runde. Der Erste der beiden Staffeln spielt gegen den Achten aus der Parallelstaffel, der Zweite gegen den Siebten, der Dritte gegen den Sechsten, der Vierte gegen den Fünften: BBZ Opladen trifft als Sieger Nord also zuerst auf die Eisvögel Freiburg II, die Astro Ladies auf TS München, Chemnitz auf MTV Stuttgart, Rotenburg auf den ASC Mainz, Homburg auf USC Heidelberg, der Hertener TC II auf DJK Bamberg, Göttingen auf die Rhein Main Baskets, und Grünberg als Achter der Nordstaffel auf den Süd-Sieger Würzburg.

Viertel: 31:18, 8:16, 8:10, 21:8

Bochum: Olson (17), Bleker (11), Behr, Langermann (5), E. Morsbach, Filewich (14), L. Morsbach, Friedrich (13), Thomas, Niehaus, Martin (3), Barroso-Perez (5)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum