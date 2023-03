Astro Ladies Bochum spielen sich für das Pokalturnier warm

Bochum. Was ein Kontrastprogramm für die Astro Ladies Bochum. In der 2. DBBL spielten sie gegen den Letzten, im Pokal werden sie Samstag Außenseiter sein.

Am nächsten Wochenende steht für die Basketballerinnen der VfL Viactiv Astro Ladies einer der Saisonhöhepunkte an. Das Team von Trainerin Teresa Schielke nimmt am Final-4-Pokalturnier in Osnabrück teil. Die Bochumerinnen sind im Vergleich mit drei Erstligisten klarer Außenseiter, sie können nur überraschen. In ihrer Liga, der 2. DBBL, stand für sie nun das Kontrastprogramm an. Im Spiel gegen den Letzten TG Neuss Tigers waren sie die Favoritinnen. Sie wurden ihrer Rolle gerecht.

Mit 83:76 (53:32) setzten sie sich durch. Dabei reichten ihnen ein richtig starkes erstes Viertel, um den Sieg auf den Weg zu bringen. Neuss ging zwar mit 6:0 in Führung, danach aber spielte fast nur noch Bochum. Nach den ersten zehn Minuten hieß es 27:10 für die Bochumerinnen. Danach verwalteten sie den Vorsprung nur noch.

Am letzten Spieltag geht es für die Astro Ladies gegen Marburg

Dass die Viertel drei und vier schließlich sogar an Neuss gingen, änderte nichts mehr am Bochumer Sieg. Teresa Schielke nutzte die Überlegenheit ihres Teams, um allen Spielerinnen Einsatzzeit zu geben.

Ein Spiel steht in der Liga für die Bochumerinnen noch an. Das Spiel vom nächsten Wochenende hatten sie wegen ihrer Teilnahme am Pokalturnier bereits vorgezogen. Am letzten Spieltag, 25. März, geht es erneut in Bochum gegen den Vorletzten, die Young Dolphins Marburg.

In der Endabrechnung läuft es aller Voraussicht nach auf Platz drei hinaus. Opladen steht als Spitzenreiter fest. Chemnitz auf Platz zwei müsste noch zwei Spiele verlieren, damit Bochum vorbeizieht. Rotenburg als Vierter muss beide Spiele gewinnen, Bochum sein Spiel verlieren, damit die Teams die Plätze tauschen.

Als Dritter der Staffel Nord ginge es in den Play-offs – Stand jetzt – gegen den MTV Stuttgart. Gespielt werden die Play-offs im Modus „Best-of-Three“. Wer zwei Spiele gewinnt, kommt weiter.

Viertel: 27:10, 26:22, 18:25, 12:19

Bochum: Olson (12 Punkte/davon 2 Dreier), Bleker (17), Behr (2), Langermann (18/6), E. Morsbach (9/1), Filewich (17), L. Morsbach, Friedrich (2), Thomas, Niehaus (4), Martin (2), Barroso-Perez

