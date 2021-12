Astro Ladies Bochum sorgen für Sensation gegen Braunschweig

Per Kling

Bochum. Die Bochumer Zweitliga-Basketballerinnen stürzen den Spitzenreiter. Drei Dinge geben dabei den Ausschlag. Jetzt wartet ein Kellerduell.

Die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum landen einen überraschend deutlichen Erfolg und schlagen die bis vor dem Spieltag noch an der Tabellenspitze stehende Eintracht Braunschweig mit 66:46 (20:19, 12:11, 19:6, 15:10). Damit stehen die Bochumerinnen nun auf dem vorletzten Rang der 2. DBBL Nord.

Trotz der eindeutigen Ausgangslage vor dem Spiel begegneten sich beide Teams vom Tip-Off weg auf Augenhöhe. Die favorisierten Braunschweigerinnen, die nur mit acht Spielerinnen angereist waren, hatten allerdings Probleme mit dem im Vergleich zum Hinspiel deutlich engagierteren aber vor allem klügeren Reboundverhalten der Gastgeberinnen und gerieten schnell mit 14:8 in Rückstand.

Astro Ladies Bochum: Starke Rebounds, druckvolle Defense und endlich mal die besseren Nerven

Im Stil einer Spitzenmannschaft egalisierten sie diesen aber immer wieder. In die Kabine ging es beim Spielstand von 32:30. Nach Wiederanpfiff hatten die Astro Ladies defensiv ihre mit Abstand stärkste Phase des Spiels.

Die Gäste wurden druckvoll müde verteidigt und besonders Stefanie Grigoleit, die im Hinspiel vermehrt mit Offensivrebounds maßgeblich zum Sieg ihrer Mannschaft beigetragen hatte, bekam der VfL sehr gut in den Griff.

Am anderen Ende des Courts dominierte vor allem Sarah Olson, der Neuzugang der Ladies auf der Spielmacherposition, die das Spiel ruhiger machte und ihr Team zu einer beeindruckenden 51:36-Führung zum Ende des dritten Viertels leitete.

In der Schlussphase bewiesen die Hausherrinnen dann Nervenstärke. Nachdem man zu Beginn der Saison noch einige Partien erst in den letzten Spielminuten aus der Hand gegeben hatte, zeigte die Minnerop-Auswahl, dass sie an diesem Tag den längeren Atem hatte als die Gegnerinnen.

Mit einer konstant geschlossenen Mannschaftsleistung zog die Heimmannschaft der gastierenden Eintracht gekonnt den Zahn und fuhr mit dem 66:46 verdient den zweiten Saisonsieg ein. „Ich bin beeindruckt, was die Mannschaft in der Defense gezeigt hat. Das war eine astreine Teamleistung. So soll es weitergehen!“, resümierte Michael Minnerop die Partie euphorisiert.

Freitag wartet wieder ein Kellerduell

Diesen Schwung gilt es unbedingt zu konservieren, denn bereits am Freitag dieser Woche sind die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum bei der Panthers Acadamy Osnabrück zu Gast. Dort zu gewinnen wäre immens wichtig für den engen Abstiegskampf in der zweiten DBBL Nord.

Bochum: Pohlmann (16 Punkte, 2 Dreier, 8 Rebounds), Thomas (13, 2 Dreier), Langermann (11), Olson (8, 2 Dreier), Friedrich (7), Franze (6, 4 Assists), Bleker (6), Barroso-Perez, Kullik, Niehaus, Behr (n.e.).

