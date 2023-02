Astro Ladies Bochum sind schon für die Playoffs qualifiziert

Bochum. Nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, war die Vorgabe für die Astro Ladies Bochum vor der Saison in der 2. DBBL. Nun sind die Playoffs gebucht.

Dass sie in dieser Spielzeit nichts mit dem Abstieg aus der 2. DBBL zu tun haben werden, war den VfL Viactiv Astro Ladies früh in dieser Saison klar. Nachdem sie in der Vorsaison den Ligaverbleib am Grünen Tisch geschafft hatten, starteten sie mit einer Siegesserie in die Saison. Ein möglicher Aufstieg ist inzwischen ein Thema. Nun hat das Team von Trainerin Teresa Schielke einen weiteren wichtigen Schritt getan. Mit dem 79:55-Sieg bei Eintracht Braunschweig hat es die Teilnahme an den Playoffs bereits vorzeitig sicher.

Der Aufstieg in die DBBL wird es am Ende der Saison dann wohl doch nicht werden. Dafür ist der aktuelle Tabellenführer BBZ Opladen durch personelle Veränderungen inzwischen wohl zu stark. Aber die Astro Ladies wissen wo sie herkommen.

Vergangene Saison kamen sie spät in Fahrt, verloren viele Spiele knapp, stiegen sportlich ab. Nun liegen sie nach dem 16. Spieltag und vor einer knapp zwei wöchigen Länderspielpause auf Platz drei hinter Opladen und Chemnitz. Opladen hat 25 Punkte, Chemnitz und Bochum haben jeweils 24 Punkte. Alle drei Teams könnten nun ihr Training und ihre weiteren Meisterschaftsspiele auf die Playoffs ausrichten.

Astro Ladies Bochum benötigen ein Viertel, um in Schwung zu kommen

„Das ist natürlich auch bei uns eine Überlegung“, sagte Pressesprecherin Werena Schielke. „Zunächst einmal ist die sichere Playoff-Teilnahme eine Belohnung für das gesamte Team. Wir werden sehen, wie wir die weiteren Spiele angehen.“ Im Zweifel so wie gegen Braunschweig.

Da benötigten die Bochumerinnen ein Viertel, um ins Spiel zu finden. Mit Ende des zweiten Viertels und einer 41:28-Führung aber war der Weg zum nächsten, dem inzwischen zwölften Sieg geebnet.

„Bei uns stimmt weiterhin die Teamchemie“, sagt Werena Schielke. „Da gibt es keinen Frust, wenn eine Spielerin weniger spielt. Das macht diese Saison die Ergebnisse aus.“

Weiter geht es für die Astro Ladies nun am 17. Februar gegen die Hurricans Rothenburg. Das Spiel wurde vorverlegt, weil die Astro Ladies am eigentlichen Termin im Top-4-Turnier um den DBBL-Pokal antreten werden.

Viertel: 16:17, 12:24, 18:20, 9:18

Bochum: Olson (7 Punkte), Bleker (9), Langermann (24), E. Morsbach, Filewich (30), L. Morsbach, Friedrich (2), Thomas (1), Niehaus, Martin (6), Laerbusch, Barroso-Perez

