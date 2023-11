Astro Ladies Bochum setzen auf Rückkehr einer Stammkraft

Seraphina Asuamah-Kofoh (l.) verlor mit den Astro Ladies Bochum beim Spitzenreiter. In Osnabrück soll es wieder Punkte geben.

Bochum. Bochums Zweitliga-Basketballerinnen halten beim Spitzenreiter lange gut mit, brechen dann ein. In Osnabrück gibt es Verstärkung.

Die Gefühlslage bei den VfL Viactiv Astro Ladies pendelte zwischen Erklärungsnot und Gewissheit. Das Topspiel gegen die BG 89 Avides Hurricanes in Rotenburg hatten die Bochumer Zweitliga-Basketballerinnen lange Zeit auf Augenhöhe gestalten können. Drei Viertel aber nur, in den letzten zehn Minuten brachen sie ein und verloren mit 58:85.

Der VfL ist nun Dritter mit acht Punkten, die Hurricanes sind Spitzenreiter mit zwölf. Doch der Blick geht bei den Astro Ladies schon wieder auf das kommende Wochenende. Dann geht es zum aktuellen Tabellenzweiten, den BBC Osnabrück (26. November, 16 Uhr).

Im letzten Viertel treffen die Astro Ladies nichts, der Gegner alles

„Uns ist egal, ob der Gegner über oder unter uns steht“, meint VfL-Sprecher Luke Köhler. „Wir gehen auch die nächste Woche wieder mit voller Energie an.“ Die Aufarbeitung der Niederlage dürfte nicht lange angedauert haben. „Das Ergebnis sagt nichts über das Spiel aus“, bekräftigt Köhler. „Aber wir haben im letzten Viertel nichts mehr getroffen und sie einfach alles.“

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es in der Rundsporthalle 53:59 gestanden. Doch den Astro Ladies wollten dann nur noch fünf Punkte gelingen – den Gästen 26. „Davor waren wir vollkommen auf einer Welle. Wir können es uns nicht erklären, was da passiert ist“, meint Köhler. An der Kondition habe es nicht gelegen. Auch ob die Konzentration nachgelassen habe, bleibt für den VfL-Sprecher nur Spekulation.

Nächstes Topspiel: Strozyk wohl weiterhin keine Option, Tews kehrt zurück

Fakt ist, dass mit Jenny Strozyk und Ramona Tews zwei wichtige Spielerinnen im Spielaufbau nicht mit dabei sein konnten. Die Rückkehr von Strozyk wird sich nach unseren Informationen noch etwas hinziehen. Tews wird aber nach ihrer Erkrankung am kommenden Wochenende mit nach Osnabrück reisen.

Astro Ladies: Groll (5/1 Dreier), Asuamah-Kofoh (3/1), Scheller, E. Morsbach (8), Filewich (20), Birtner, Martin (2), Kullik (15/3), Barroso-Perez (5/1)

