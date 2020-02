Astro-Ladies Bochum sehen sich gut vorbereitet

Bochum. Auf die Astro-Ladies Bochum warten in der Basketball-Regionalliga zwei wichtige Spiele. Es geht um Platz zwei in der Tabelle.

Sturm „Sabine“ haben auch die Astro-Ladies Bochum zu spüren bekommen. Das Top-Spiel in der Basketball-Regionalliga des Zweiten Bochum gegen Verfolger BBZ Opladen II wurde verschoben. Ehe das Spiel nächste Woche nachgeholt wird, müssen die VfL-Frauen noch bei den Dragons Rhöndorf ran.

Die Aussicht auf zwei Spielen binnen weniger Tage bereitet VfL-Trainer David Glöckner keine Sorge. „Sonst hätten wir Training. Für mich macht das keinen großen Unterschied.“ Dabei ist das Spiel gegen Rhöndorf ein Pflichtsieg im Kampf um die Vizemeisterschaft. Diese wird sich dann im Nachholspiel gegen Opladen wahrscheinlich entscheiden.

Selbstbewusst nach Rhöndorf

Mit gewohntem Selbstvertrauen bereiten sich die Bochumerinnen nun auf den Doppelspieltag vor. Man werde sich auf die eigenen Stärken fokussieren, sagt Glöckner. Für die beiden Spiele wird bis auf Jugendspielerin Johanna Mooshage wohl der ganze Kader verfügbar sein. Gegen Rhöndorf wird es die formstarke Center-Spielerin Leonie Bleker sein, die sich gegen die auf dieser Position stark besetzten Dragons durchsetzen muss.

Im Nachholspiel gegen Opladen, das im Verlauf der nächsten Woche in der Rundsporthalle Bochum stattfinden und richtungsweisend sein wird, wird eher die kollektive Leistung entscheidend sein. „Ich sehe uns jedenfalls sehr gut aufgestellt“, sagt David Glöckner.

Anwurf ist am Samstag um 16 Uhr in Rhöndorf. Bis dahin werden die Astro-Ladies ihren Spielrhythmus beibehalten müssen. Gelingt das, gehen die VfL-Frauen ohne Frage als Favoritinnen in den beiden bevorstehenden Spiele.