Astro Ladies Bochum schlagen Metropol Ladies mit Erfahrung

Herne. Im Derby zum Auftakt der 2. DBBL setzen sich die Bochumerinnen gegen ein Herner/Recklinghauser Team durch, das noch in der Findungsphase ist.

Schon zur Halbzeitpause brachte es Wolfgang Siebert, Vorstand des Herner TC, auf den Punkt: „Unser Kooperationsteam braucht wohl noch etwas Zeit.“ Es waren Kleinigkeiten, an denen sich zeigte, dass die Metropol Ladies Herne Recklinghausen noch keine Mannschaft sind, die seit Jahren zusammenspielt. Das ist zwar bei den VfL Viactiv Astro Ladies Bochum auch nicht der Fall.

Aber einen Vorteil haben sich die Bochumerinnen über die Sommerpause zusammengeholt: die Erfahrung. Und die war ausschlaggebend für den 81:69-Derbysieg in der H2K-Arena in Herne zum Auftakt der 2. Damen Basketball-Bundesliga.

Doch bis sich die Bochumerinnen zum ersten Mal absetzen konnten, dauerte es eine Weile. Die ersten Minuten waren kein basketballerischer Leckerbissen. Beide Teams hatten noch mit den von beiden Trainern vor dem Spiel angesprochenen Abstimmungsschwierigkeiten zu kämpfen. Es blieb vieles Stückwerk.

Strozyk und Tews führen die Astro Ladies Bochum an

Angeführt von den beiden ehemaligen Erstliga-Spielerinnen Jenny Strozyk und Ramona Tews erarbeiteten sich die Astro Ladies immer wieder Vorteile, führten gar mit zwölf Punkten. Die Metropol Ladies hatten in der ersten Halbzeit oft mit sich selbst zu kämpfen – oder allerdings auf Dauer den Anschluss zu verlieren.

Die Gastgeberinnen agierten nun zielstrebiger und kamen immer besser ins Spiel. Der Halbzeitstand von 34:38 hielt noch alles offen. Und auch nach der Pause gaben sich die Metropol Ladies nicht auf. Doch die Bochumerinnen blieben doch den einen Schritt weiter. Bei allem Willen, den die Gastgeberinnen noch zeigten.

„Wir hatten zu viele Fehler im Spielaufbau“, sagt Kubendrarajah, stellt aber auch heraus: „Der Kampf war da, es sind Fehler, die junge Spielerinnen nun mal machen.“ Im letzten Viertel profitierten die Astro Ladies immer wieder von diesen Fehlern.

Und konnten so die kurze Rückreise mit dem ersten Saisonsieg im Gepäck antreten. „Wenn das in die Hose gegangen wäre, wäre ich sehr angefressen gewesen“, meint VfL-Trainer Minnerop. „Wir waren über weite Strecken das bessere Team, haben uns aber hier und selbst einen reingekickt. Wir hätten uns eigentlich noch früher absetzen müssen.“

Am Dienstag spielen die Astro Ladies Bochum gegen die Talents Bonn

Für beide geht es schon am Dienstag um 15 Uhr weiter. Die Bochumerinnen empfangen die Talents Bonn Rhöndorf in der Rundsporthalle. Die Metropol Ladies fahren zur TG Neuss Tigers – dem Pokal-Gegner des Erstliga-Teams.

„Wir werden Dienstag dann einen neuen Angriff starten“, meint Kubendraraja mit Blick auf den zweiten Spieltag. Ein Testspiel hatten die Metropol Ladies vor einigen Wochen gegen Neuss schon verloren. Allerdings erst nachdem deren US-Amerikanerin mitwirkte.

„Wir müssen schauen, dass wir da ähnlich spielen“, betonte der Metropol-Trainer. „Aber natürlich mit mehr Sicherheit.“ Negativ sehe er den Ligaauftakt nicht. Solche Niederlagen gehören in der Entwicklung einer jungen Mannschaft nun mal dazu. „Ich sehe das nicht so negativ. Auch richtig hohe Niederlagen werden noch hinzukommen“, meint er. Aber am liebsten wohl nicht direkt zwei Niederlagen hintereinander, auch wenn es noch die erste Woche in dieser Saison ist.

Metropol Ladies Herne Recklinghausen: Fawcett (14/1 Dreier), Marquardt, Kaprolat, Halilbasic (3), Kulesha (19), Munoz, Tkachenko (18/1), Reich (10/2), Bielefeld (5)

VfL Viactiv Astro Ladies: Groll, Asuamah-Kofoh (8/2), E. Morbach (3/1), L. Morsbach, Filewich (21), Strozyk (17), Birtner, Martin (12/2), Kullik (8/2), Tews (12)

